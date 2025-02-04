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外食微波食品怎麼吃才健康 營養師：注意營養均衡及鈉含量

林則澄
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吃超商便當要注意營養均衡，除主食類食物，菜色要搭配蛋白質與蔬菜類食物。(本報資料照片)
吃超商便當要注意營養均衡，除主食類食物，菜色要搭配蛋白質與蔬菜類食物。(本報資料照片)

不少年輕人出社會後，成為外食族的一分子。一名網友疑惑，常吃超商微波食品是否不利身體健康？營養師認為，外食族若以超商食品為主要選擇，最重要的就是要做到營養均衡，若選擇超商便當，除了要有主食類，必須搭配含蛋白質及蔬菜類食物，一天鈉攝取量不宜超過2400毫克。

h2 class="content_title_1">●長期吃會不會影響健康？

台灣一名網友發文提到，身為社會新鮮人，擔憂伙食費開銷過高，看準超商晚上8時的打折時段購買現成食品果腹，但也擔心長期下來，可能對身體健康造成隱憂，「我很想知道，有沒有人長期吃超商食品造成身體健康問題？」女網友無奈嘆道，現在不少外食類也不便宜，若選健康餐又吃不飽，「活到很絕望」。

台大醫院北護分院營養師簡妙凌指出，超商微波食品的優點，是烹製快速且方便，但是在高溫、短時間加熱下，容易導致食物的維生素B、維生素C等營養素流失。

超商食品怎麼吃才健康？簡妙凌表示，平日三餐要注意營養均衡，選擇吃超商便當時，必須注意內含主食類、蛋白質與蔬菜類食物。像地瓜就是不錯的主食類，茶葉蛋、無糖豆漿等為蛋白質食物，生菜沙拉則是蔬菜類食物，「其實超商的微波便當都有這些成分，只是在於熱量的多寡，以及烹調方式、菜色搭配，對健康會有不同的影響。」

不少人擔心外食吃下肚會攝取鈉過多，簡妙凌說，市面上的包裝食品均須依規範明列營養標示，都有註明鈉的含量，目前衛福部食藥署建議，人體每天攝取不超過2400毫克的鈉。

民眾可根據營養標示，計算當天是否攝取鈉超標，「幾乎所有的食物都含鈉」，一旦人體攝取過高的鈉，就容易引起水腫，長期下來，更會導致高血壓等慢性病發生。

超商 高血壓 高溫

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