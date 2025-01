過度攝取紅肉有風險 專家建議每周牛排不要吃超過這個量

牛排是很多人愛吃的食物,但專家說不要過量。牛排示意圖。(取材自pexels.com@Malidate Van)

煎得軟嫩的牛排 ,灑上蝦夷蔥或羅勒,淋上醬汁,佐以烤過的洋蔥或蘑菇,就是一道讓人食指大動的美食。牛排是非常受到歡迎的食物,這一點可從多間連鎖牛排館林立看出,儘管牛肉料理方式多元、營養豐富又美味,但專家表示,過量攝取紅肉恐增加健康風險。

今日美國報(USA Today)報導,楊百翰大學生技學院的細胞生物學家比克曼(Benjamin Bikman)說,牛肉含有人體必需的胺基酸與脂肪,以及多種維生素與礦物質。根據農業部資料,一份6盎司的上後腰脊含有鈣、硒、菸鹼酸、維生素B6、葉酸、磷、646毫克的鉀及51克的蛋白質。

報導指出,蛋白質是肌肉生長、代謝調節、保持免疫力的必要營養素,比克曼說,牛肉裡的動物性蛋白質相較植物性蛋白質是更好的選擇,由於人體吸收兩種蛋白質的差異,若想獲得50克的蛋白質,黃豆的攝取量會是牛肉的兩倍。

艾莉克斯拉森營養顧問公司(Alex Larson Nutrition)創辦人拉森(Alex Larson)說,牛肉也是攝取維生素B12的良好來源,維生素B12是維持能量水平、腦部健康與製造紅血球的重要元素。

比克曼說,肉類含有的鐵質為血紅素鐵(heme iron),相較植物提供的非血紅素鐵,更容易被人體大量吸收,因為人體內高達95%的功能性鐵質屬於血紅素鐵。

國際癌症 研究中心(International Agency for Research on Cancer)將包含牛肉在內的紅肉列為2A類致癌物,意即對人體「很可能」致癌,但發生這種情況的攝取量仍未確定。有鑑於此,美國癌症研究所(American Institute for Cancer Research)建議每周的烹煮過紅肉攝取量應控制在12至18盎司之內。

比克曼說,紅肉裡的飽和脂肪也是主要顧慮。國際食品科學與營養期刊(International Journal of Food Sciences and Nutrition)的一篇研究顯示,飽和脂肪會增加俗稱壞膽固醇的低密度脂膽固醇(LDL)濃度,低密度脂膽固醇可能導致心血管疾病與其他心臟問題。

但這並不代表要避吃牛肉。營養師菲勒(Maya Feller)說,就像其他食物,一切的關鍵在於適量攝取,可以選擇瘦牛肉降低疾病風險,因為它們的飽和脂肪含量較低,搭配植物性飲食與其他動物性蛋白質,偶爾享受瘦牛肉無傷大雅。