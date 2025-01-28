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過度攝取紅肉有風險 專家建議每周牛排不要吃超過這個量

世界新聞網／輯
牛排是很多人愛吃的食物，但專家說不要過量。牛排示意圖。（取材自pexels.com@Malidate Van）
牛排是很多人愛吃的食物，但專家說不要過量。牛排示意圖。（取材自pexels.com@Malidate Van）

煎得軟嫩的牛排，灑上蝦夷蔥或羅勒，淋上醬汁，佐以烤過的洋蔥或蘑菇，就是一道讓人食指大動的美食。牛排是非常受到歡迎的食物，這一點可從多間連鎖牛排館林立看出，儘管牛肉料理方式多元、營養豐富又美味，但專家表示，過量攝取紅肉恐增加健康風險。

今日美國報（USA Today）報導，楊百翰大學生技學院的細胞生物學家比克曼（Benjamin Bikman）說，牛肉含有人體必需的胺基酸與脂肪，以及多種維生素與礦物質。根據農業部資料，一份6盎司的上後腰脊含有鈣、硒、菸鹼酸、維生素B6、葉酸、磷、646毫克的鉀及51克的蛋白質。

報導指出，蛋白質是肌肉生長、代謝調節、保持免疫力的必要營養素，比克曼說，牛肉裡的動物性蛋白質相較植物性蛋白質是更好的選擇，由於人體吸收兩種蛋白質的差異，若想獲得50克的蛋白質，黃豆的攝取量會是牛肉的兩倍。

艾莉克斯拉森營養顧問公司（Alex Larson Nutrition）創辦人拉森（Alex Larson）說，牛肉也是攝取維生素B12的良好來源，維生素B12是維持能量水平、腦部健康與製造紅血球的重要元素。

比克曼說，肉類含有的鐵質為血紅素鐵（heme iron），相較植物提供的非血紅素鐵，更容易被人體大量吸收，因為人體內高達95%的功能性鐵質屬於血紅素鐵。

國際癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer）將包含牛肉在內的紅肉列為2A類致癌物，意即對人體「很可能」致癌，但發生這種情況的攝取量仍未確定。有鑑於此，美國癌症研究所（American Institute for Cancer Research）建議每周的烹煮過紅肉攝取量應控制在12至18盎司之內。

比克曼說，紅肉裡的飽和脂肪也是主要顧慮。國際食品科學與營養期刊（International Journal of Food Sciences and Nutrition）的一篇研究顯示，飽和脂肪會增加俗稱壞膽固醇的低密度脂膽固醇（LDL）濃度，低密度脂膽固醇可能導致心血管疾病與其他心臟問題。

但這並不代表要避吃牛肉。營養師菲勒（Maya Feller）說，就像其他食物，一切的關鍵在於適量攝取，可以選擇瘦牛肉降低疾病風險，因為它們的飽和脂肪含量較低，搭配植物性飲食與其他動物性蛋白質，偶爾享受瘦牛肉無傷大雅。

牛排 癌症

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