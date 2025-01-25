喝咖啡引發頭痛、腹瀉 可能是咖啡過敏 不要多喝

醫師提醒，有些人喝咖啡會出現頭痛、噁心、腹瀉等不適症狀，這些反應可能涉及多種生理機制，或是對咖啡過敏；示意圖。（圖／123RF）

咖啡 已成為許多人每日必備的提神飲品，許多人每天喝咖啡提神，但部分人喝咖啡後卻出現頭痛、噁心、胃痛及腹瀉等不適症狀。日本 一般內科醫師入谷英一（入谷榮一）指出，這些反應背後可能涉及多種生理機制，甚至可能是咖啡過敏。以下是醫師針對不同身體反應的專業解釋。

1.頭痛與咖啡因戒斷效應

咖啡因能收縮大腦血管，對頭痛通常有舒緩效果。然而，若咖啡因的效應消失，血管會擴張，反覆變化可能導致頭痛。該現象稱為「咖啡因戒斷性頭痛」，尤其常見於習慣每日喝咖啡卻突然停用的人群。

2.胃痛與綠原酸刺激

長期以來，咖啡因被認為是胃痛的主要元兇，因為它促進胃酸分泌。然而，即使是無咖啡因咖啡也可能導致胃痛，主因是咖啡中的綠原酸，綠原酸為抗氧化物質、會刺激胃酸分泌，進一步傷害胃黏膜，導致不適。

3.腹瀉與單寧酸刺激

部分人喝咖啡後腹瀉，可能歸因於咖啡中的單寧酸。單寧酸會刺激腸黏膜，造成腸胃不適。如果其他含咖啡因飲品不會引發相同反應，而僅喝咖啡時出現腹瀉，則很可能是單寧酸作祟。

4.逆流性食道炎與食道肌肉鬆弛

咖啡本身不直接引發逆流性食道炎，但其成分可能影響「下食道括約肌」的功能，使胃酸更容易逆流。此外，若在進食後立即喝咖啡或採用對胃有壓力的姿勢，也可能加重症狀。

5.咖啡過敏的可能性

喝咖啡後感覺不適的人可能對「咖啡過敏」，食物過敏有兩種：「立即發生過敏」和「延遲發生過敏」，後者可能在攝取咖啡後數小時才發作，如果每次喝咖啡後都感到噁心、腹痛或腹瀉，有可能是「咖啡過敏」的可能性。若多次出現相同症狀，建議停止飲用咖啡並就醫檢查。

6.牛奶 與糖無法中和不良反應

對咖啡過敏的人部份認為加牛奶或糖能減緩咖啡帶來的不適，但專家表示，這些添加物無法消除咖啡中的刺激成分。因此，對咖啡過敏的人應減少或避免攝取。

7.咖啡的健康益處與適量飲用

儘管咖啡可能引發多種不適，它也具有健康效益。根據日本國家癌症中心顯示，咖啡中的綠原酸等抗氧化物質可能預防肝癌與子宮體癌。不過，綠原酸會刺激胃酸分泌，刺激胃黏膜，而咖啡不是藥物，存在咖啡因成癮的擔憂，過量飲用可能導致咖啡因中毒，建議每日攝取量控制在合理範圍內。