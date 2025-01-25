我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

深耕移民教育30年 紐約市華裔專員張榮退而不休

9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

喝咖啡引發頭痛、腹瀉 可能是咖啡過敏 不要多喝

元氣網
醫師提醒，有些人喝咖啡會出現頭痛、噁心、腹瀉等不適症狀，這些反應可能涉及多種生理機制，或是對咖啡過敏；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，有些人喝咖啡會出現頭痛、噁心、腹瀉等不適症狀，這些反應可能涉及多種生理機制，或是對咖啡過敏；示意圖。（圖／123RF）

咖啡已成為許多人每日必備的提神飲品，許多人每天喝咖啡提神，但部分人喝咖啡後卻出現頭痛、噁心、胃痛及腹瀉等不適症狀。日本一般內科醫師入谷英一（入谷榮一）指出，這些反應背後可能涉及多種生理機制，甚至可能是咖啡過敏。以下是醫師針對不同身體反應的專業解釋。

1.頭痛與咖啡因戒斷效應

咖啡因能收縮大腦血管，對頭痛通常有舒緩效果。然而，若咖啡因的效應消失，血管會擴張，反覆變化可能導致頭痛。該現象稱為「咖啡因戒斷性頭痛」，尤其常見於習慣每日喝咖啡卻突然停用的人群。

2.胃痛與綠原酸刺激

長期以來，咖啡因被認為是胃痛的主要元兇，因為它促進胃酸分泌。然而，即使是無咖啡因咖啡也可能導致胃痛，主因是咖啡中的綠原酸，綠原酸為抗氧化物質、會刺激胃酸分泌，進一步傷害胃黏膜，導致不適。

3.腹瀉與單寧酸刺激

部分人喝咖啡後腹瀉，可能歸因於咖啡中的單寧酸。單寧酸會刺激腸黏膜，造成腸胃不適。如果其他含咖啡因飲品不會引發相同反應，而僅喝咖啡時出現腹瀉，則很可能是單寧酸作祟。

4.逆流性食道炎與食道肌肉鬆弛

咖啡本身不直接引發逆流性食道炎，但其成分可能影響「下食道括約肌」的功能，使胃酸更容易逆流。此外，若在進食後立即喝咖啡或採用對胃有壓力的姿勢，也可能加重症狀。

5.咖啡過敏的可能性

喝咖啡後感覺不適的人可能對「咖啡過敏」，食物過敏有兩種：「立即發生過敏」和「延遲發生過敏」，後者可能在攝取咖啡後數小時才發作，如果每次喝咖啡後都感到噁心、腹痛或腹瀉，有可能是「咖啡過敏」的可能性。若多次出現相同症狀，建議停止飲用咖啡並就醫檢查。

6.牛奶與糖無法中和不良反應

對咖啡過敏的人部份認為加牛奶或糖能減緩咖啡帶來的不適，但專家表示，這些添加物無法消除咖啡中的刺激成分。因此，對咖啡過敏的人應減少或避免攝取。

7.咖啡的健康益處與適量飲用

儘管咖啡可能引發多種不適，它也具有健康效益。根據日本國家癌症中心顯示，咖啡中的綠原酸等抗氧化物質可能預防肝癌與子宮體癌。不過，綠原酸會刺激胃酸分泌，刺激胃黏膜，而咖啡不是藥物，存在咖啡因成癮的擔憂，過量飲用可能導致咖啡因中毒，建議每日攝取量控制在合理範圍內。

咖啡 牛奶 日本

上一則

空汙致肺腺癌有科學依據 身體3警訊代表PM2.5已找上門

下一則

春節健康吃 營養師教你「防癌年菜」5原則

延伸閱讀

趕在App關停前 TikTok網紅坦白人設造假 粉絲怒批噁心

趕在App關停前 TikTok網紅坦白人設造假 粉絲怒批噁心
茶、咖啡、可樂、紅酒 哪個最會讓牙齒留下污漬

茶、咖啡、可樂、紅酒 哪個最會讓牙齒留下污漬
好市多撤除免費公用咖啡磨豆機

好市多撤除免費公用咖啡磨豆機
出國旅行享美食 3招防腹瀉 盡量避免生食

出國旅行享美食 3招防腹瀉 盡量避免生食

熱門新聞

總統當選人川普的女兒伊凡卡近日接受專訪，她說重訓和高蛋白飲食讓她的外表變得不同。(路透)

伊凡卡外表變了 親自解密「兩習慣讓我更強壯」

2025-01-16 19:21
95歲的林姓老翁（中），經由消融術成功抗癌成功，恢復健康後，仍持續穩定的在彰基進行追蹤，彰基教學部代理主任黃稚雯表示，定期追蹤與早期治療，對維護長者健康至關重要。（彰基提供）

95歲老翁靠這招戰勝肝癌 還霸氣說：到100歲也不驚

2025-01-21 17:36
飯後可以馬上喝茶嗎？示意圖。（取材自pexels.com@freestocks.org）

飯後不能做什麼？ 醫師破解「都市傳說」迷思

2025-01-22 19:58
胃食道逆流的示意圖。（苗栗縣衛生局提供）

胃食道逆流已成常見疾病 苗栗衛生局解析4大類藥物作用

2025-01-18 17:08
泌尿科醫師提醒，若持續勃起超過24小時，會導致血管內皮的破壞，可能造成終生勃起功能異常。圖非新聞當事人，（本報資料照片）

他打針「金槍不倒」6小時 竟是「鳥中風」

2025-01-16 22:36
走路維持體能時姿勢很關鍵。戶外休閒示意圖。(路透)

老年維持體力不只要運動 走路姿勢正確才更有品質

2025-01-19 21:25

超人氣

更多 >
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步