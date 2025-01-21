我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普就職未開徵關稅 道指大漲逾500點

房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯

迎春節 營養師推「211餐盤」保健康 1美食是熱量炸彈

記者林則澄／台北即時報導
民眾翹首盼望的春節將至，營養師蔡宗真指出，年節的每餐應以211餐盤為原則，並控制在7分飽，盡量減少餐與餐之間的點心。示意圖。（聯合報系資料照）
民眾翹首盼望的春節將至，營養師蔡宗真指出，年節的每餐應以211餐盤為原則，並控制在7分飽，盡量減少餐與餐之間的點心。示意圖。（聯合報系資料照）

春節將至，馬來西亞的「蜂窩餅」（Kuih Loyang）是當地華人年節常見的傳統的糕點之一，台灣營養師蔡宗真指出，蜂窩餅含大量糖份、精緻澱粉、飽和脂肪，作為年菜上桌時，攝取過量，不利健康。每餐應以211餐盤為原則，並控制在7分飽，盡量減少餐與餐之間的點心。

馬來西亞傳統糕點之一的蜂窩餅常見於春節，因此也被稱為「新年餅」，由麵粉、粘米粉、雞蛋、椰漿、砂糖拌成麵糊，讓麵糊沾點在蜂巢形狀的餅模上，再放進熱油內炸熟，成品類似蜂巢或幾何圖案的大圓花瓣。不過蔡宗真分析，具大量精緻澱粉的麵糊下鍋油炸時，會吸附油脂，而椰漿含糖份、飽和脂肪，雖然口感香脆，吃得停不下來，但過量攝取蜂窩餅，不利健康。

台灣衛福部國健署指出，民眾攝取過多糖份，容易形成三高（高血糖、高血脂、高血壓），並導致代謝症候群，而飽和脂肪也可能使膽固醇沉積在血管壁，讓血壓上升並增加血栓、中風心臟病等心血管疾病風險，及精製澱粉容易導致血糖上升，形成三酸甘油酯（血脂），造成肥胖。

另外，品嚐大魚大肉，易攝取過多精緻澱粉、飽和脂肪。蔡宗真提醒，應以211餐盤為原則，每餐至少2個拳頭大小蔬菜，搭配一個手掌心的蛋白質，及半碗至1碗飯。除了深綠色蔬菜類，另搭配色彩鮮豔的蔬菜，如紅蘿蔔、黃瓜、紫甘藍等有更多的植化素，內有抗氧化物質能保護細胞免受自由基損害。

蔡宗真表示，年節是與親朋好友共享美好時光的時刻，但也宜控制食量、避免過度攝取油脂、糖份，宜控制在每餐7分飽，並將零嘴、點心放在餐後享用，同時盡量減少餐與餐之間的點心。

春節 心臟病 中風

上一則

孩子突暴怒、吃超辣食物 小心是偷吸「電子煙」徵兆

下一則

95歲老翁靠這招戰勝肝癌 還霸氣說：到100歲也不驚

延伸閱讀

無法滴酒不沾？營養師點名對健康較佳與最糟的酒

無法滴酒不沾？營養師點名對健康較佳與最糟的酒
甄文達新書 分享私藏亞洲美食祕方

甄文達新書 分享私藏亞洲美食祕方
Yaamava'春節活動 抽獎蛇表、現金

Yaamava'春節活動 抽獎蛇表、現金
聯合國總部春節聯歡晚會 500嘉賓共聚一堂

聯合國總部春節聯歡晚會 500嘉賓共聚一堂

熱門新聞

總統當選人川普的女兒伊凡卡近日接受專訪，她說重訓和高蛋白飲食讓她的外表變得不同。(路透)

伊凡卡外表變了 親自解密「兩習慣讓我更強壯」

2025-01-16 19:21
有研究指出起司可以減少睡眠呼吸中止症，但有學者對此提出疑義。起司示意圖。（取材自pexels.com@Alexy Almond）

吃起司能改善睡眠呼吸中止症？ 學者更推薦其他助眠食物

2025-01-15 19:21
攝取富含「色胺酸」的食材，幫助身體分泌褪黑激素有助睡眠。（圖／123RF）

淺眠多夢早醒…愈睡愈累 吃對「色胺酸」食物可助眠

2025-01-15 01:00
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

情侶上床後生殖器冒異味 醫揪半年前1舉動惹禍

2025-01-11 00:00
胃食道逆流的示意圖。（苗栗縣衛生局提供）

胃食道逆流已成常見疾病 苗栗衛生局解析4大類藥物作用

2025-01-18 17:08
泌尿科醫師提醒，若持續勃起超過24小時，會導致血管內皮的破壞，可能造成終生勃起功能異常。圖非新聞當事人，（本報資料照片）

他打針「金槍不倒」6小時 竟是「鳥中風」

2025-01-16 22:36

超人氣

更多 >
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪
12星座獨居指數 處女座有潔癖、這星座把室友當一種煎熬

12星座獨居指數 處女座有潔癖、這星座把室友當一種煎熬
川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適
川普宣布邊境緊急狀態 取消庇護APP所有申請 移民聞訊爆哭

川普宣布邊境緊急狀態 取消庇護APP所有申請 移民聞訊爆哭