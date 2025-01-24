久坐族常見7大問題 善用生活空檔伸展放鬆

醫師提醒，久坐會傷害健康，甚至還會導致姿勢不良，最好的改善方式是將運動融入生活中；示意圖。（圖／123RF）

現代人因為工作與生活習慣，每日久坐平均超過7.7小時。美國流行病學研究指出，女性如果每日坐超過6小時者，死亡率比起每日坐著少於3小時者高出94%，男性則高出48%。這些驚人數據提醒大家，長時間久坐的生活型態，正在悄悄危害健康。

長時間維持坐姿，容易導致身體痠痛、血液循環不良、手腳麻木、肌肉僵硬及痠痛，尤其「肌筋膜緊繃」會加重肩頸僵硬，長期累積這些壓力，若不透過伸展與放鬆釋放，恐將進一步損害健康。

應對久坐問題，最好的改善方式是將運動融入生活中，例如通勤族每天通勤時提早一、兩站下車，增加步行機會；或利用工作空檔或精神不濟時，短暫做些簡單的伸展運動，即可幫助身體消除疲勞，增加工作效率。

久坐不僅傷害健康，還會導致姿勢不良，例如脖子前傾、駝背、髖關節 肌群緊繃等，反覆錯誤姿勢易使屈曲肌肉緊繃，伸肌則因長時間拉長而無力，成為現代人常見的文明病。建議可利用伸展拉筋和筋膜放鬆的動作，來誘導肌肉和筋膜往受力的方向去伸展，讓肌肉收縮和延展順暢。

如有拉傷或運動傷害時，在急性期過後約三至五天，愈早放鬆緊繃的肌肉愈好，可尋求物理治療師協助根據不同大小、材質、軟硬度去選擇合適的輔助工具，如按摩球、筋膜滾筒等，能有效增強放鬆效果，只要持之以恆，便能遠離不良姿勢帶來的困擾。

醫師提醒，久坐也會造成膝蓋疼痛，可利用在工作零碎時間進行伸展運動和筋膜放鬆運動；示意圖。（圖／123RF）

久坐的上班族該如何避免健康危機？建議每隔半小時至一小時起來活動一次，可以設定鬧鐘來提醒自己，簡單有效地打破連續久坐的壞習慣。

此外，利用在工作零碎時間進行伸展運動和筋膜放鬆運動，能舒緩長時間久坐成肌肉緊繃與不適，只需要幾分鐘，便可減少疼痛、改善循環，讓身體保持最佳狀態，透過這些簡單的日常運動，可以輕鬆擺脫久坐帶來的困擾，維持活力與健康。

久坐族常見7大健康問題

1.肩頸痠痛：平均10%的人會肩頸痠痛不適。

2.上背痛：最常見的久坐症狀。

3.心臟疾病：久坐族比常活動者，有高出2倍罹患心臟疾病的風險。

4.直腸癌：每天多坐2小時罹患直腸癌風險多出8%。

5.下背痛：腰椎部位的疼痛，影響全球9.4%的人。

6.膝蓋關節疼痛：約有30%的美國人，因久坐造成膝蓋疼痛。

7.靜脈回流問題：因下肢缺乏運動，影響25%女性與15%男性靜脈回流變差。