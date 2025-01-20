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喝水可以減肥？ 掌握最佳飲用時段、加快新陳代謝

世界新聞網／輯
喝水有助於新陳代謝，甚至能幫助減肥；示意圖。（圖／123RF）
喝水有助於新陳代謝，甚至能幫助減肥；示意圖。（圖／123RF）

人體有60％成分由水組成，一個人不吃東西，還可以撐好幾天，但要是完全沒喝水，很快就會有生命危險，說明了水對人有多麼重要。甚至想要減肥，喝水也是不可輕視的環節，需要多加留意。

根據日本媒體「サンキュ！」報導，水可以促進新陳代謝，幫助排除體內廢物。如果廢物堆積，可能會導致血液循環不良，造成容易水腫、便秘等等問題。而且因為新陳代謝不佳，還會讓體重難以下降。因此對想要減肥的人來說，一定要好好補充水分。

喚醒腸胃 增加飽足感

此外，喝水還能稍微增加飽足感，減少食量。想要靠喝水減肥，就必須隨時隨地保持補水意識。而在不同的時機喝水，也有不同的效果。起床後喝一杯水，可以喚醒腸胃，促進代謝。餐前空腹喝水，可以稍微抑制食慾。沐浴前後補水，有助於促進血液循環。在工作中或休閒時，也可以養成補水習慣。

坊間常有「每天需要喝2公升以上的水」之說，但實際並不一定要喝這麼多。日本厚生勞動省指出，人體每天需攝取2.5公升的水分，但其中包括喝1.2公升的水，以及靠食物中攝取1.0公升的水分，以及體內代謝自然生成的0.3公升。因此，實際用喝的水只要1.2公升就還算夠。如果少吃一餐或流汗較多，則可以適量增加飲水量。

過量飲水 恐損免疫力

另外也要注意，過量飲水可能引起身體不適，或導致體溫下降，影響免疫力。剛開始習慣大量喝水時，可能因排洩功能尚未跟上，導致水分滯留在體內，體重暫時增加。隨著血液循環改善，代謝上升，這種情況會慢慢改善。建議初期每天飲水量可以從1公升開始，再視情況逐漸增加。若是要認真減肥，配合飲食和運動更有效果。(世界新聞網)

免疫力 日本 世界新聞網

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