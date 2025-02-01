三高、腎臟病患者吃咖哩 緊盯成分表3重點

高血糖、高血脂、高血壓等三高族群以及腎臟病患者，在咖哩挑選上應該要避免飽和脂肪、澱粉以及含磷加工物。（圖/123RF）

民眾煮咖哩多使用咖哩塊或咖哩粉，想更方便享用美食也有現成調理包。如何挑選咖哩，台灣振興醫院營養治療科營養師陳韻婷建議從食品背後的營養標示、成分下手。

陳韻婷表示，動物性脂肪如豬油、牛油等，另外還有棕櫚油，都屬於飽和脂肪比例較高的；沙拉油等植物油則屬於植物性脂肪，飽和脂肪的比例比較低。

咖哩製作上，直接使用香料混合而成的咖哩粉，成分單純相對健康。至於市售常見的咖哩塊，會加入澱粉、太白粉等澱粉類，增加濃稠度以形成塊狀；而咖哩料理包也會加入「粉類」來增加濃稠度。這類咖哩不利血糖調節，食用後的血糖起伏變化大。

5'-次黃嘌吟核苷磷酸二鈉、5'-鳥吟核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、大豆卵磷脂……陳韻婷說，咖哩塊、調理包的食物成分中，常看到這些長串的化學成分原料，只要有「磷」字，多是腎臟病患無法排出的礦物質。她提醒，慢性腎病患在挑選上應該要特別注意、盡量避開。

陳韻婷說，高血糖、高血脂、高血壓 等三高 族群以及腎臟病患者，在咖哩挑選上應該要避免飽和脂肪、澱粉以及含磷加工物。一般民眾依據健康飲食觀念，一天飽和脂肪攝取量應小於總熱量攝取的7%；因此，一餐中一份咖哩（20公克）的飽和脂肪含量，應該少於3公克（每100公克不超過15公克）。

若咖哩飽和脂肪量略高，配料宜選白肉、海鮮、蔬菜。

若咖哩的飽和脂肪量略超過標準，但難忍口腹之欲怎麼辦？陳韻婷表示，若攝取飽和脂肪在標準量臨界值時，可以調整煮咖哩的配料，優先搭配白肉或海鮮，例如選擇蝦子、中卷、雞肉等，避免搭配豬肉、羊肉、牛肉等飽和脂肪含量較多的紅肉。