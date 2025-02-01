穿襪子、蓋電毯睡覺 恐影響睡眠品質

中醫師認為，氣血就不足者睡眠時穿襪子，有助手腳保持溫暖，但也有人持相反意見。（圖／123RF）

低溫來襲時，電暖器、電熱毯對許多怕冷的人來說是必備物品，然而，日本高級睡眠健康導師「角谷リョウ（Ryo Kakutani）」就指出，用錯誤的方法保暖反而會降低睡眠品質。

曾經出版過「快眠地圖」、「50歲後的快眠法則」的睡眠教練角谷先生，致力於透過睡眠科學、心理認知科學優化人們的睡眠，近日他接受日媒採訪時就表示，電暖器等外部加熱設備可能降低睡眠品質。

天氣愈來愈冷，民眾會使用電暖器、電熱毯、熱水袋等保暖工具，尤其有些人會覺得「冷得睡不著」，因此睡覺時會特別注重維持身體溫暖，然而角谷卻提醒，在睡眠科學領域已有研究表明，電暖器等外部加熱設備會降低睡眠品質，甚至穿著襪子睡覺也不建議。

關鍵在於這些工具會讓核心體溫持續升高，人的核心體溫下降時，會感覺困倦，進而幫助熟睡。並不是說氣溫下降時不要注意保暖，而是要讓身體仍能自行產生熱量，像是羽絨被重量輕且能保溫，但本身並沒有加熱功能，電熱毯卻相反，會使核心體溫一直無法降下來，更好的方式應該是提高室溫。

白天學習或工作的時可以穿襪子、用電暖器，但睡覺時，建議讓腳自然散熱，這有助於讓睡眠品質更好。