我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

莉莉柯林斯結婚3年當媽 感恩代理孕母

穿襪子、蓋電毯睡覺 恐影響睡眠品質

元氣網
中醫師認為，氣血就不足者睡眠時穿襪子，有助手腳保持溫暖，但也有人持相反意見。（圖／123RF）
中醫師認為，氣血就不足者睡眠時穿襪子，有助手腳保持溫暖，但也有人持相反意見。（圖／123RF）

低溫來襲時，電暖器、電熱毯對許多怕冷的人來說是必備物品，然而，日本高級睡眠健康導師「角谷リョウ（Ryo Kakutani）」就指出，用錯誤的方法保暖反而會降低睡眠品質。

曾經出版過「快眠地圖」、「50歲後的快眠法則」的睡眠教練角谷先生，致力於透過睡眠科學、心理認知科學優化人們的睡眠，近日他接受日媒採訪時就表示，電暖器等外部加熱設備可能降低睡眠品質。

天氣愈來愈冷，民眾會使用電暖器、電熱毯、熱水袋等保暖工具，尤其有些人會覺得「冷得睡不著」，因此睡覺時會特別注重維持身體溫暖，然而角谷卻提醒，在睡眠科學領域已有研究表明，電暖器等外部加熱設備會降低睡眠品質，甚至穿著襪子睡覺也不建議。

關鍵在於這些工具會讓核心體溫持續升高，人的核心體溫下降時，會感覺困倦，進而幫助熟睡。並不是說氣溫下降時不要注意保暖，而是要讓身體仍能自行產生熱量，像是羽絨被重量輕且能保溫，但本身並沒有加熱功能，電熱毯卻相反，會使核心體溫一直無法降下來，更好的方式應該是提高室溫。

白天學習或工作的時可以穿襪子、用電暖器，但睡覺時，建議讓腳自然散熱，這有助於讓睡眠品質更好。

角谷建議，怕冷的民眾與其穿著襪子保暖，更重要的是讓身體自行產生熱量，可以進行一些能從體內產生熱量的活動，例如洗澡、喝花草茶、瑜伽運動等來提高核心體溫。而肌肉量較少的女性，更要注意肌力訓練與蛋白質補充，因為沒有足夠的肌肉量就無法產生熱量。如果剛開始無法適應冬天不穿襪子睡覺，可以試著從腳趾部分一點一點修剪襪子，讓自己慢慢習慣。

專家表示，用錯誤的方法保暖反而會降低睡眠品質；示意圖。（圖／123RF）
專家表示，用錯誤的方法保暖反而會降低睡眠品質；示意圖。（圖／123RF）

上一則

吃飯滑手機、房間太冷…3壞習慣恐使大腦老化

下一則

側睡會讓肩膀痛? 專家來解答：4種疾病可能加劇疼痛

延伸閱讀

肥胖、久站… 足底筋膜炎5原因導致 氣溫變低更易發作

肥胖、久站… 足底筋膜炎5原因導致 氣溫變低更易發作
81歲日本女醫師長壽健康又有活力 靠這3大養生祕訣

81歲日本女醫師長壽健康又有活力 靠這3大養生祕訣
無法彎腰易跌倒 「力弱症」上身 老人失能元凶

無法彎腰易跌倒 「力弱症」上身 老人失能元凶
差38歲嬤孫戀 瑪丹娜傳訂婚28歲大肌肉男大生

差38歲嬤孫戀 瑪丹娜傳訂婚28歲大肌肉男大生

熱門新聞

佛州男子聲稱只有蛋白質、沒有蔬菜讓他減重又增進整體健康。肉食示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@alleksana）

佛州男為減重只吃肉蛋乳 手腳滲出「黃色異物」急就醫

2025-01-26 19:32
醫師表示，吃營養的早餐和早餐後散步，對心臟健康有益；示意圖。(圖／123RF)

起床時、早餐後做2件事 醫：有益心臟健康

2025-01-26 01:00
醫師提醒，放屁是正常的生理現象，只要多加注意飲食，就可減少放臭屁的頻率；示意圖。（圖／123RF）

經常放臭屁？2種食物要少吃 4種食物可改善

2025-01-30 01:10
專家呼籲，失智症患者不癡也不呆，他們看起來跟正常人沒有兩樣。（123RF）

林葉亭父親曾是學霸、教授 專家：失智患者不癡也不呆

2025-01-28 18:05
搭飛機時，建議選走道位，方便活動；示意圖。（圖／123RF）

搭機長途飛行總讓人腰痠背痛 隨時動一動有這6招

2025-01-31 01:05
一名50多歲的糖尿病女子，在春節期間無法抗拒高油糖鹽食物導致腸胃炎，進而誘發高血糖高滲透壓症 （HHS），只能在加護病房內度過年節尾聲。示意圖。（聯合報系資料照片）

50歲婦過年「血糖值達1000」送ICU 醫籲3點扭轉病情

2025-01-31 04:11

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒