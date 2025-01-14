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研究：吃不到這個比率蛋白質 小心減重愈減愈胖

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醫師提醒，如果不想愈吃愈胖，蛋白質攝取量是控制體重的關鍵；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，如果不想愈吃愈胖，蛋白質攝取量是控制體重的關鍵；示意圖。（圖／123RF）

坊間很多減肥法都是用減少澱粉和蛋白質的攝取量，來控制減重、減肥，但許多人把澱粉和蛋白質的量都降低了，卻還是瘦不下來，有些人反而愈來愈胖，這究竟是怎麼一回事？根據雪梨大學最新的研究顯示，其實，計算熱量還不足以控制食慾或是體重，而蛋白質和體重控制的關係密切，因為蛋白質的比率多寡，才是降低體重的重要關鍵。

雪梨大學博士後研究員Alison Gosby博士表示，研究中要平均年齡24歲、體型纖瘦的男女，吃下三種不同蛋白質含量的飲食，分別是10%、15%及25%；研究對象在吃這三種比率的蛋白質飲食的四天內，除了研究提供的固定飲食外，對其他食物攝取並沒有設限。

研究結果顯示，10%蛋白質飲食者攝取的熱量，比15%蛋白質飲食者多了12%，這些人會傾向吃下更多的碳水化合物和脂肪食物，體重增加的風險就會提高；而蛋白質含量從15%增加到25%時，對於攝取的總熱量，則似乎沒有影響。

Alison Gosby進一步說明，若飲食中的蛋白質含量太低，人們就會繼續吃，以獲得目標的蛋白質含量，這是所謂的蛋白質槓桿效應（protein leverage effect）；這也就是說，在食物充足的情況下，減少或限制蛋白質的任何飲食介入方式，反而會導致過度飲食，獲得更多熱量而變胖。

華盛頓大學營養主任Connie Diekman則表示，這篇研究為「攝取蛋白質讓我們有比較久的飽足感」提供了更多的證據；Diekman指出，每次進食都攝取一些蛋白質，可幫助人們有更好的食物選項，同時改變後續的飲食。因此，想要減重的人切記，飲食中一定要有至少15%的蛋白質，並避免高脂與糖類食物，才能夠健康的把體重降下來。

（本文由「NOW健康」提供，https://healthmedia.com.tw/

選擇素食和動物源蛋白質來源，避吃高脂與糖類食物，才能控制體重；示意圖。（圖／12...
選擇素食和動物源蛋白質來源，避吃高脂與糖類食物，才能控制體重；示意圖。（圖／123RF）

減重

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