我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PayPal假帳單 每年寄給數百萬人行騙 教您拆招

跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

網傳「雞蛋+蜂蜜=腎結石」 醫師斥「毫無關係」

陳雨鑫
網路謠傳「雞蛋不能與柿子或蜂蜜一起吃會產生結石」，醫師指出，此謠言毫無根據。示意圖。圖／123RF
網路謠傳「雞蛋不能與柿子或蜂蜜一起吃會產生結石」，醫師指出，此謠言毫無根據。示意圖。圖／123RF

網路謠傳「雞蛋不能與柿子或蜂蜜一起吃會產生結石」，台灣食藥署闢謠專區指出，雞蛋加上柿子或蜂蜜，吃進肚子後，最多只會形成「較大的食物顆粒」，與結石毫無關係；台灣林口長庚毒物中心主任顏宗海說，9成的結石都屬於「鈣結石」，看不出這3種食物，如何形成鈣的成分，他說，避免腎結石或是泌尿道結石，最好的方式是多喝水以及飲食均衡。

顏宗海表示，以腎結石為例，主要有4種成因，鈣結石、尿酸結石、感染引起結石、先天性異常的結石，其中以鈣結石最為常見，占整體腎結石的9成。 容易引起腎結石的對象，為成年男性，主要與飲食習慣有關，水喝太少、吃太多高鈉食物或高普林海鮮；女性並非不會腎結石，但人數相對少，會有腎結石的女性，通常有副甲狀腺亢進的疾病。

雞蛋。圖／123RF
雞蛋。圖／123RF

蜂蜜。圖／123RF
蜂蜜。圖／123RF

顏宗海表示，雞蛋、柿子及蜂蜜3者一起食用，未有任何成分與鈣有關，因此不構成腎結石的機會與風險；食藥署則指出，柿子含有豐富的花青素和單寧酸，於學理上可能與高蛋白質的食物結合，形成較大的食物顆粒，恐暫時影響腸胃的蠕動，降低消化吸收的效率。但這屬胃腸道正常的生理反應，與結石的形成無關。

顏宗海表示，避免腎結石建議，每天喝足夠的水量，以及適當的飲食，另外如果已經是腎結石的患者，不要完全不攝取鈣質，成人每天還是要攝取1000毫克的鈣質，但不建議再增加。

雞蛋

上一則

服用鎮靜安眠藥 「5不」、「4要」原則不傷身

下一則

吃對馬鈴薯降心血管堵塞 發芽別碰 還有1種不建議食用

延伸閱讀

台灣麻疹疫苗搶翻天 衛福部曝庫存現況 「2類人才要打」

台灣麻疹疫苗搶翻天 衛福部曝庫存現況 「2類人才要打」
他運動後腰酸痛…結石堵塞腎水腫

他運動後腰酸痛…結石堵塞腎水腫
越來越多兒童有腎結石 專家研判與飲食有關

越來越多兒童有腎結石 專家研判與飲食有關
網傳「雞蛋+蜂蜜=結石」 醫師批亂傳 9成結石是鈣結石

網傳「雞蛋+蜂蜜=結石」 醫師批亂傳 9成結石是鈣結石

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

情侶上床後生殖器冒異味 醫揪半年前1舉動惹禍

2025-01-11 00:00
營養師提醒，食物裡的膽固醇對身體影響不大，一天吃一至兩顆雞蛋是沒有問題的。（圖／123RF）

營養師：80%膽固醇由肝臟製造 食物影響不大

2025-01-06 01:00
現代人生活、工作壓力倍增，許多人的休閒活動就是「追劇」，身心科醫師表示，追劇到欲罷不能，同時反映了身心狀態，而出現了「成癮」行為。（記者鄭惠仁／攝影）

瘋韓劇 追劇族「邊看邊罵」卻欲罷不能 醫：有助釋放壓力

2025-01-05 05:08
醫師提醒，保持身體溫暖、進行肌肉訓練以及常喝養生蔬菜湯等，都有助於保持身體健康；示意圖。（圖／123RF）

81歲日本女醫師長壽健康又有活力 靠這3大養生祕訣

2025-01-10 01:15
田知學說，有人倒下時，旁人撥出的一通電話，可能就是一條生命的關鍵。圖／取自布農Doc 田知學臉書

天冷有人昏倒而現場只有你一人 醫囑：照這SOP別慌

2025-01-11 14:51
美國食品暨藥物管理局（FDA）近期修訂「健康食品」標籤標準，排除華人在早餐中常吃的白吐司。營養師吳悦慈指出，長期食用將影響心血管健康。（本報系資料照片）

你有「白吐司依賴症」？營養師：不利心血管 5招助戒除

2025-01-09 04:23

超人氣

更多 >
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼
「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼

「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼