我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自由作風過了頭 加拿大總理杜魯多摔落神壇

晶片股發威 史指那指連漲 道指先盛後衰

增肌減重只吃蛋白粉？醫推「豆漿+地瓜」才是完美組合

記者林則澄／台北即時報導
肝膽腸胃科醫師蕭敦仁建議，民眾還是要多攝取肉魚蛋豆奶等原型食物為主，蛋白粉只是退而求其次的營養補充品，僅吃蛋白粉不會較有助於健康，若為想要增長肌肉的運動愛好者，也不可不吃澱粉類食物。示意圖。（本報資料照片）
肝膽腸胃科醫師蕭敦仁建議，民眾還是要多攝取肉魚蛋豆奶等原型食物為主，蛋白粉只是退而求其次的營養補充品，僅吃蛋白粉不會較有助於健康，若為想要增長肌肉的運動愛好者，也不可不吃澱粉類食物。示意圖。（本報資料照片）

對有健身習慣或減重的人，蛋白質是促進生長肌肉、增加飽足感的關鍵成分，有人吃蛋白粉，幫助達到目標。不過，醫師建議，民眾還是要多攝取肉魚蛋豆奶等原型食物為主，蛋白粉只是退而求其次的營養補充品，僅吃蛋白粉不會較有助於健康，若為想要增長肌肉的運動愛好者，也不可不吃澱粉類食物。

植物性蛋白粉能否作為主要的蛋白質營養來源？台灣開業肝膽腸胃科醫師蕭敦仁指出，蛋白粉的主要成分只有蛋白質，一般食物除了蛋白質，還有維生素、礦物質、膳食纖維、脂肪等，建議攝取原型食物，飲食均衡。

蕭敦仁說，肉魚蛋豆奶是富含蛋白質的原型食物，豆類包括黃豆、黑豆、花豆，是很好的植物性蛋白質來源，蛋白粉只是營養補充品，適用對營養素或進食方式有特殊需求的族群，如健身愛好者或牙口不好、咀嚼有困難的長者、已臥床並用鼻胃管進食的患者。在一般情況下，還是建議吃原型食物。

蕭敦仁建議，成人蛋白質攝取量為每公斤體重1克，若為預防肌少症的老年人，可能要增加至每公斤體重1.2至1.5克、懷孕婦女則是1.5至2克，但攝取太多蛋白質，可能導致人體產生過剩含氮廢物，肝硬化與腎臟病患者需控制，蛋白質攝取量。

針對有健身習慣、想增長肌肉的運動愛好者，蕭敦仁指出，除了適量補充蛋白粉，應在運動後30分鐘內，攝取原型食物並搭配澱粉類，像豆漿與地瓜就是很好的組合，碳水化合物與蛋白質比例為3比1，由醣類帶動人體分泌胰島素，促進轉化蛋白質運送到肌肉細胞，幫助修復、增長肌肉。

減重

上一則

男人都會有 攝護腺肥大影響一輩子

延伸閱讀

168斷食瘦身法僅適合短期使用 這些族群最好避免

168斷食瘦身法僅適合短期使用 這些族群最好避免
吃得健康又價格划算 營養師去好市多常買這10項食品

吃得健康又價格划算 營養師去好市多常買這10項食品
減重飲控、吃藥都不見效？ 婦「1治療方式」助達理想身材

減重飲控、吃藥都不見效？ 婦「1治療方式」助達理想身材
吃火鍋不健康？慎選食材一餐滿足肉菜營養

吃火鍋不健康？慎選食材一餐滿足肉菜營養

熱門新聞

年輕人罹患腸胃癌病例增加，研究指出可能與飲食有關。圖為堪薩斯州展示新鮮食物與加工食品的比較。(美聯社)

新研究：腸胃癌年輕化 恐與這兩件事有關

2025-01-03 20:21
示意圖。（取自123RF）

恐致癌 營養師呼籲「5種」食物別放冰箱冷藏

2024-12-20 18:51
麵龜的紅色外皮如果是用人工色素染色，最好不要吃。（本報資料照片）

5大染色食物 不小心恐吃掉健康

2025-01-03 01:00
綠茶、烏龍茶與紅茶都對健康有益處， 醫師提醒，喝茶過量可能引起失眠、焦慮，空腹喝茶則可能刺激腸胃道，引起不適；示意圖。（圖／123RF）

3種茶這樣喝才聰明 減脂還能降膽固醇

2025-01-03 01:00
醫師提醒，喝豆漿有調節血脂和控制血糖等好處，但腸胃不好、腎功能不好的人都要少喝。；示意圖。（圖／123RF）

喝豆漿好處多 除了腸胃差 這3種人也要少喝

2024-12-30 01:05
現代人生活、工作壓力倍增，許多人的休閒活動就是「追劇」，身心科醫師表示，追劇到欲罷不能，同時反映了身心狀態，而出現了「成癮」行為。（記者鄭惠仁／攝影）

瘋韓劇 追劇族「邊看邊罵」卻欲罷不能 醫：有助釋放壓力

2025-01-05 05:08

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過
台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境
中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸