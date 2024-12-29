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牙齒鬆動非自然老化 高齡者當心「牙周病」

記者廖靜清／台北即時報導
衛福部統計，台灣成人牙周病盛行率高達八成，口腔顎面外科醫師林涵威呼籲，牙周病會讓牙齦萎縮、紅腫發炎，久而久之造成牙齒鬆動脫落，還可能導致齒槽骨破壞，增加口腔感染風險。(本報系資料照)
衛福部統計，台灣成人牙周病盛行率高達八成，口腔顎面外科醫師林涵威呼籲，牙周病會讓牙齦萎縮、紅腫發炎，久而久之造成牙齒鬆動脫落，還可能導致齒槽骨破壞，增加口腔感染風險。(本報系資料照)

一名72歲的阿嬤，2年前開始有牙齒鬆動的問題，以為是自然老化現象，全口多數牙齒也有因搖晃脫落的情況，影響進食及營養攝取。口腔顎面外科醫師林涵威表示，如果牙周狀況不好，容易讓牙齒失去強力支撐，導致齒況不佳需要拔除。但多數人不知道自己有牙周病，也沒有定期看牙習慣，要當心「缺牙危機」。

林涵威指出，民眾未定期進行口腔檢查，可能會拖延蛀牙、牙周病的治療時間，提高缺牙機率。根據台灣衛福部口腔健康司最新「口腔健康調查」，台灣成年人及老年人每年看牙的比率不到五成，而且年齡愈大、就醫比例有減少趨勢，80歲以上就診比率僅30%。粗估推算，台灣65歲以上老人，約50萬人將面臨全口無牙窘境。

衛福部的「口腔健康調查」顯示，台灣成人牙周病盛行率超過八成，且牙周情況會隨著年齡層增長而更趨嚴重。林涵威提醒，國人普遍忽略定期口腔檢查的重要性，如果平時牙齒清潔不當，除了蛀牙外，也會引發牙周病。當牙齦萎縮、紅腫發炎，久而久之造成牙齒鬆動脫落，還可能導致齒槽骨破壞，增加口腔感染風險。

長期忽視口腔照護恐釀「三大缺牙危機」

1.削弱咀嚼能力：當牙齒鬆動或脫落，會無法充分咀嚼食物，導致消化不良、增加腸胃負擔。

2.缺乏容貌自信：缺牙也會讓齒槽骨萎縮，改變面部結構，出現嘴唇凹陷或臉型下垂等問題。

3.排斥社交活動：大面積缺牙容易使患者在日常交流中感到不自在，害大講話「漏風」、發音不標準，降低社交意願。

台灣即將於2025年邁入超高齡社會，除了長者缺牙問題外，也有牙醫資源城鄉差距大的情況。以台北市與宜蘭縣為例，台北市共有1399間牙醫診所，相較宜蘭縣僅有105間牙醫診所，宜蘭縣每間牙醫診所負擔的病患人數是台北市的2.4倍。

為守護偏鄉長者的口腔健康問題，深耕植牙領域的諾保科攜手弘道老人福利基金會發起「微笑承諾計畫」，號召企業志工深入宜蘭偏鄉提供長者口腔義診服務，並教導長者口腔衛教知識。弘道老人福利基金會處長鐘智馨表示，偏鄉長輩除缺乏牙科資源外，對於獲取一般口腔衛教知識的資訊來源也較限縮。

部分高齡長輩常因為牙齒所剩無幾，更是忽略自身口腔問題，甚至有些長輩抱持「配戴假牙就不用定期就診牙科」的錯誤觀念。鐘智馨呼籲，不論幾歲，都要養成規律的口腔清潔習慣；牙周病不處理，小心造成缺牙危機。

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