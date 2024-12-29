全球心理健康危機席捲職場 金融服務業衝擊最大

一項大型研究發現，金融行業員工因壓力巨大，時常會遭遇心理問題。(路透)

企業及經濟學者警告，一場心理健康 的「大疫」正在席捲全球職場，其中又以金融服務業受到的衝擊最大。

德勤(Deloitte)會計事務所一項調查發現，在英國金融業與保險 業員工中，有17%患有疲憊、表現下降以及在精神上對工作疏離這三種主要倦怠徵兆。相較之下，所有行業的員工平均僅12%有相同困擾。

調查還指出，金融及保險業員工每人每年因心理健康不佳造成的平均成本為5379英鎊(約7003美元)，比其他14大行業員工高出一倍以上。

根據世界衛生組織(WHO)及國際勞工組織(ILO)統計，每年因憂鬱和焦慮損失約120億個工作天，造成全球經濟損失1兆美元。調查發現，心理健康自千禧年來長期走下坡，而新冠疫情 使情況更加惡化，全球憂鬱症患者在2020、2021年間增加25%。

WHO心理健康學者克里斯霍姆(Dan Chrisholm)說：「我們尚未恢復到疫情前的水準，有些人仍受疫情留下的深遠影響所苦。」

主持這項研究的合夥人漢普森(Elizabeth Hampson)指出 ，子女幸福感下降，也為職場中的父母帶來壓力。2023年，五分之一兒童可能患有心理健康障礙，高於2017年的九分之一。她也說，英國家長因為憂心子女心理健康，讓雇主一年損失80億英鎊(約104.16億美元)。

全球心理健康危機的成因，從生活成本到大量使用社群媒體，不一而足。但企業也正愈來愈重視能提升員工身心福祉的方法。

管理顧問公司MindForward執行長安斯提德(Alison Unsted)說，該公司與企業協力提升員工心理福祉。她說，85%的員工因雇主公開處理這個問題而感受到支持。

根據顧問公司Brightstar Group的調查，將資源挹注在照顧員工身心健康，將獲得正向回報，例如員工留任率更高、病假天數減少，以及比其他公司高出40%-60%的生產力。

近期一項研究由牛津大學經濟學教授戴奈維(Jan-Emmanual De Neve)主持的研究顯示，員工幸福感和公司績效之間存在強烈正向關係。研究發現，若將徵才網站Indeed員工幸福感調查中排名前100名的公司進行模擬股票投資組合，其報酬率始終優於主要股市大盤指數。

戴奈維說，「我們發現，人在工作中的感受，始終是衡量未來市場與財務績效的一項良好領先指標」。