我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

僑領孫耀寧被捕 友人：不信「文人」是「間諜」

冬天保養關節 中醫師建議：多按頭膝2個穴位

記者林則澄／台北報導
許多人有關節痠疼的情況，是因為天氣變冷影響周邊肌肉血管收縮，淋巴血液循環、組織代謝修復能力變差，容易發炎產生疼痛。(本報資料照)
許多人有關節痠疼的情況，是因為天氣變冷影響周邊肌肉血管收縮，淋巴血液循環、組織代謝修復能力變差，容易發炎產生疼痛。(本報資料照)

冬天許多人有關節痠疼的情況，是因為天氣變冷影響周邊肌肉血管收縮，淋巴血液循環、組織代謝修復能力變差，容易發炎產生疼痛。醫師指出，適度活動、注意保暖、多按「風池穴」和「陽陵泉穴」，都是冬天保養關節的竅門。

中醫經典黃帝內經提到「經脈者，所以行血氣而營陰陽、濡筋骨，利關節者也」、「經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛」。

台灣潮州馬光中醫診所醫師王世杰解釋，經脈平時具有滋養筋骨關節的作用，若有風寒侵襲則會阻礙經絡濡養關節的功用，造成關節疼痛，人體氣血在經脈循環像圓環一樣沒有開始及結束，如果寒邪侵入經脈，經脈氣血的運行遲滯，凝澀而不暢，因此寒邪侵襲於經脈內外，則使經脈凝澀而血少，脈氣留止而不通，所以突然作痛，就是中醫常提到的「氣血不通則痛」的原因。

王世杰指出，氣血運行不通暢會造成關節疼痛，中醫治療的方法原則是通暢氣血的循環，另外有些組織在氣血不通暢情況下的損傷，必然也要協助修復，其中針灸可放鬆肌肉筋膜，提升血液循環改善疼痛，而有些藥物擅長活血通絡，如川芎、紅花能改善循環，一些藥物如牛膝、芍藥可滋補受損的部位讓它獲得所需的養分，從根本改善關節痠痛的問題。

至於冬天保養關節3個小撇步，王世杰分享，關節活動正常的患者適度活動筋骨，每天健走或慢跑30分鐘可以幫助氣血循環，在運動前要記得拉筋伸展幫助肌肉做好運動準備。

其次是要注意保暖，可穿保暖衣物、多曬太陽尤其做好頸部保暖，外出時搭配圍巾除了避免脖子受到風寒，更重要的是避免肩頸過度緊繃造成的頸因性頭痛。

再者穴位保健方面，王世杰建議，可按壓後腦勺兩邊的「風池穴」，驅除風寒緩解頭痛，還有膝蓋下方小腿外側的「陽陵泉穴」，舒筋健膝緩解關節痠痛。

醫師建議，可按壓後腦勺兩邊的「風池穴」，驅除風寒緩解頭痛。圖／馬光中醫提供
醫師建議，可按壓後腦勺兩邊的「風池穴」，驅除風寒緩解頭痛。圖／馬光中醫提供
驅除風寒緩解頭痛，可按壓膝蓋下方小腿外側的「陽陵泉穴」，舒筋健膝緩解關節痠痛。(...
驅除風寒緩解頭痛，可按壓膝蓋下方小腿外側的「陽陵泉穴」，舒筋健膝緩解關節痠痛。(圖／馬光中醫提供)

關節

上一則

睡覺時拳打腳踢、罵髒話？ 醫師：5年內近一半出現帕金森氏症

延伸閱讀

天冷不想痛風發作 注意水量攝取外 少喝酒多運動

天冷不想痛風發作 注意水量攝取外 少喝酒多運動
改善心血管和關節不適 中醫推2穴道1茶飲

改善心血管和關節不適 中醫推2穴道1茶飲

血液循環變差誘發炎…天變冷關節就痛 5招緩解膝蓋不適

血液循環變差誘發炎…天變冷關節就痛 5招緩解膝蓋不適
這瓶關節肌肉舒緩霜 亞馬遜9萬人說讚

這瓶關節肌肉舒緩霜 亞馬遜9萬人說讚

熱門新聞

振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群說，天冷外出時可戴毛帽遮住耳朵，晚上睡覺時穿襪子，並以棉被覆蓋雙腳。（本報系資料照片）

天氣冷颼颼醫曝保暖3法 竟非頭頸「這部位」特別重要

2024-12-17 05:16
醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
資深媒體人陳文茜昨發文表示，自己罹患「更惡的黑色素癌」，一下子擴散至多個器官。（本報資料照片）

陳文茜曝罹「黑色素癌」擴散多器官 醫教ABCDE原則判斷

2024-12-13 02:10
網友好奇日本和台灣都是米食、麵食為主食，為何日本人糖尿病比例比台灣少？示意圖／Ingimage

台日精緻飲食多 為何日人較少得糖尿病？網曝1習慣之差

2024-12-01 15:27
地瓜富含包括膳食纖維、維生素、礦物質的健康食物，適合拿來替代澱粉主食。（圖／123RF）

吃1天地瓜減重實測 曝真實數字 但2種人別吃太多

2024-12-17 01:00
林口長庚護理師譚敦慈。（記者王聰賢／攝影）

預防失智多動腦 譚敦慈身體力行5重點 接種「2疫苗」降低近4成風險

2024-12-15 17:09

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事