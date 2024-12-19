超級食物燕麥吃錯反而不健康 避開4種NG選擇

燕麥對健康有諸多好處，營養師推薦大燕麥片、鋼切燕麥，加工與添加糖最少。（圖／123RF）

燕麥被譽為超級食物，很多人會把它當作早餐或健身餐吃，但有幾種含添加物的作法反而會破壞其營養、增加身體負擔。德國 藥劑師菲利普介紹了四種盡量避免的燕麥選擇。

一、含大量添加糖的燕麥片

尤其以加入高果糖玉米糖漿最不佳，其他還有添加人工甜味劑、人工香精和防腐劑的燕麥，例如一些水果或巧克力口味的燕麥片，通常含有較高糖分。

二、鹹味燕麥片

這種燕麥通常鈉含量較高，當人吃太多高鈉食物，腎臟排除的鈉不夠多時，鈉會在血液中聚積，吸引並保留水分，導致血量增加，加重心臟的負擔，也增加動脈的壓力。長久下來，就有中風 、罹患心臟病 和腎臟病的風險。

三、口感香脆燕麥片

這種燕麥片通常含有大量反式脂肪酸、添加劑和糖分，而且熱量也很高。

四、油炸燕麥片

這種也含有大量反式脂肪酸以及飽和脂肪，長期攝取會傷害健康。

菲利普建議在選擇燕麥時一定要看清楚成分表，選對燕麥，可以幫助增加飽足感，減少不必要的熱量攝取。他建議可盡量選擇保留較多纖維和原始質地的燕麥，例如傳統燕麥片（又稱大燕麥片）或鋼切燕麥（燕麥去殼後以刀切方式切成兩三段，比傳統和即食燕麥加工步驟少，膳食纖維含量也最多），以上兩種都需要煮一段時間，對於趕時間、沒空處理的族群，可以提前準備好隔夜燕麥，另外也可選擇市面上成分表比較純粹的即食燕麥。