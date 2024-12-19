我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

超級食物燕麥吃錯反而不健康 避開4種NG選擇

元氣網
燕麥對健康有諸多好處，營養師推薦大燕麥片、鋼切燕麥，加工與添加糖最少。（圖／123RF）
燕麥對健康有諸多好處，營養師推薦大燕麥片、鋼切燕麥，加工與添加糖最少。（圖／123RF）

燕麥被譽為超級食物，很多人會把它當作早餐或健身餐吃，但有幾種含添加物的作法反而會破壞其營養、增加身體負擔。德國藥劑師菲利普介紹了四種盡量避免的燕麥選擇。

一、含大量添加糖的燕麥片

尤其以加入高果糖玉米糖漿最不佳，其他還有添加人工甜味劑、人工香精和防腐劑的燕麥，例如一些水果或巧克力口味的燕麥片，通常含有較高糖分。

二、鹹味燕麥片

這種燕麥通常鈉含量較高，當人吃太多高鈉食物，腎臟排除的鈉不夠多時，鈉會在血液中聚積，吸引並保留水分，導致血量增加，加重心臟的負擔，也增加動脈的壓力。長久下來，就有中風、罹患心臟病和腎臟病的風險。

三、口感香脆燕麥片

這種燕麥片通常含有大量反式脂肪酸、添加劑和糖分，而且熱量也很高。

四、油炸燕麥片

這種也含有大量反式脂肪酸以及飽和脂肪，長期攝取會傷害健康。

菲利普建議在選擇燕麥時一定要看清楚成分表，選對燕麥，可以幫助增加飽足感，減少不必要的熱量攝取。他建議可盡量選擇保留較多纖維和原始質地的燕麥，例如傳統燕麥片（又稱大燕麥片）或鋼切燕麥（燕麥去殼後以刀切方式切成兩三段，比傳統和即食燕麥加工步驟少，膳食纖維含量也最多），以上兩種都需要煮一段時間，對於趕時間、沒空處理的族群，可以提前準備好隔夜燕麥，另外也可選擇市面上成分表比較純粹的即食燕麥。

心臟病 中風 德國

上一則

老翁家中大失血「大腸充滿黑便」 竟跟吃魚有關

延伸閱讀

研究：每周吃黑巧克力 可降低第二型糖尿病風險

研究：每周吃黑巧克力 可降低第二型糖尿病風險
這支15元眼部修護棒 含嫩膚成分視黃醇

這支15元眼部修護棒 含嫩膚成分視黃醇
嫌鹿仙貝太貴 中國女買「雜糧餅」赴奈良餵鹿被罵翻

嫌鹿仙貝太貴 中國女買「雜糧餅」赴奈良餵鹿被罵翻
早餐「吃對時間」有助控制膽固醇 「吃對食物」更護心

早餐「吃對時間」有助控制膽固醇 「吃對食物」更護心

熱門新聞

振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群說，天冷外出時可戴毛帽遮住耳朵，晚上睡覺時穿襪子，並以棉被覆蓋雙腳。（本報系資料照片）

天氣冷颼颼醫曝保暖3法 竟非頭頸「這部位」特別重要

2024-12-17 05:16
醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
資深媒體人陳文茜昨發文表示，自己罹患「更惡的黑色素癌」，一下子擴散至多個器官。（本報資料照片）

陳文茜曝罹「黑色素癌」擴散多器官 醫教ABCDE原則判斷

2024-12-13 02:10
地瓜富含包括膳食纖維、維生素、礦物質的健康食物，適合拿來替代澱粉主食。（圖／123RF）

吃1天地瓜減重實測 曝真實數字 但2種人別吃太多

2024-12-17 01:00
林口長庚護理師譚敦慈。（記者王聰賢／攝影）

預防失智多動腦 譚敦慈身體力行5重點 接種「2疫苗」降低近4成風險

2024-12-15 17:09
克魯姆霍茲醫師表示，午餐要吃得好，對心臟有益健康，可以提前預備午餐，避免外食有時比較難顧及均衡營養的問題。示意圖。「(取材自Pexels @Ella Olsson)

吃對午餐保護心血管 醫師教5招降低心臟病風險

2024-12-11 09:30

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器
Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見