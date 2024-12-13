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想減重？ 「食物紅綠燈」聰明選擇 滿足想吃欲望

彭惠鈺／台大醫院營養室營養師
營養師提醒，減重飲食早餐可調整吃地瓜和無糖豆漿；示意圖。（圖／123RF）
營養師提醒，減重飲食早餐可調整吃地瓜和無糖豆漿；示意圖。（圖／123RF）

林小姐覺得自己每日飲食營養又健康，早餐培根三明治+無糖豆漿，午餐炸雞腿便當，晚餐牛肉麵，每天各喝一杯500㏄手搖飲及柳丁汁，但體重一直居高不下，只得求助醫院營養門診進行減重諮詢。

由於林小姐的飲食屬於高油、高糖、高熱量的食物組合，常吃就會發胖。其實，減重飲食重點在於選擇健康的食材及烹調方式。建議減重的民眾應先從認識食物做起，利用「食物紅綠燈」作為選擇食物的準則，可將食物加以分類。

營養師提醒，減重飲食早餐可調整吃地瓜和無糖豆漿；示意圖。（圖／123RF）
營養師提醒，減重飲食早餐可調整吃地瓜和無糖豆漿；示意圖。（圖／123RF）

依據食物的熱量、營養素和糖、油、鹽含量，對健康影響程度，可區分為紅、黃、綠燈食物。「綠燈食物」是指天然的原形食物，營養豐富，採低糖、低油、低鹽烹調方式，適合天天變換著吃；「黃燈食物」是經過簡單加工的食物，營養素含量少，含糖、油、鹽量高、適合偶爾食用；「紅燈食物」是食物經過過度加工或油炸，營養素含量極低，且含高量的糖、油、鹽，應盡量避免。

烹調方式也有紅綠燈分法。綠燈烹調法為蒸烤、水煮、涼拌；黃燈烹調法為炒、煎、糖醋；紅燈烹調法為炸、酥炸、三杯。建議盡量採取綠燈烹調方法，可減少油脂或熱量的攝取。

外食族選擇便當時，應該盡量選健康或低碳便當，比較能找到綠燈的原形食物。利用紅綠燈食物選擇技巧，就算是想吃不適合的食物時，只要減少攝取的頻率或分量，還是可以滿足想吃的欲望。

林小姐的減重飲食建議，則是早餐調整吃地瓜+無糖豆漿，午餐選滷雞腿便當不吃雞皮，減少油炸類食物，晚餐吃自助餐增加青菜攝取量，或吃牛肉麵時多點份燙青菜，不喝或減少喝湯的量，以避免攝入過多的油脂或鹽分，改喝無糖手搖飲，柳丁汁改吃新鮮柳丁，減少含糖量增加纖維質攝取。

紅黃綠燈食物分類表 資料來源／彭惠鈺
紅黃綠燈食物分類表 資料來源／彭惠鈺

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