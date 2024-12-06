改善心血管和關節不適 中醫推2穴道1茶飲

圖片來源 ／NOW健康

2024年的大雪在12月6日來臨，是1年中的第21個節氣，距離最寒冷的冬至只有咫尺之遙。不過，隨著氣候變遷，許多地方愈來愈常出現極端氣候，氣候變化反而偏向溫差大的兩極狀態，會隨著寒流鋒面而忽冷忽熱，有心血管和關節 舊疾的患者，在這個節氣就容易出現症狀。

筋骨疼痛與心臟功能相關 五十肩與膝蓋痛不再困擾

中醫師吳文誠提醒，心臟功能與關節疼痛其實互有因果，心臟透過經脈系統，提供充足的血液，濡養關節與肌腱。而當心經的相關功能因氣溫降低而下降時，就有可能無法提供足夠的心輸出量，去滋養有複雜肌腱交叉分佈的全身關節。

對於平常因爲如五十肩、板機指、下背痛、膝蓋痛等傷科困擾而需要跑復健科、推拿館的民眾，雖然這些筋骨痠痛局部病變病名各異，但也都和心臟功能間接相關，因此若能在這個節氣適時服用一些溫補、補心功能的藥材，並且按摩相關穴道，對相關症狀的緩解都會有很大幫助。吳文誠中醫師因此特別提供在這個節氣的茶飲建議，以及居家按摩可使用的穴道。

穴道按摩與補心茶飲有助舒緩 中醫師建議2穴道1茶飲

養心妙招1：極泉穴 ▸位置：在腋窩正中，喙肱肌與肱三頭肌之間的凹陷處。取穴時將手臂上舉，展開腋下即可。由於在腋窩動脈上，此穴若以針灸治療容易過於刺激，因此這是一個適合以按摩保養為主的穴道。 ▸功效：本穴是心經往胸腔走的第1個穴道，因此也主胸廓、胸肋部的張力。另外極泉穴離手臂的肱二頭肌肌肉也頗近，正常的極泉穴，按壓應該有適度的肌肉張力。但若患者因心臟搏動力度較小，就容易讓液窩、肱二頭肌的肌肉無法適度收縮，而出現類似「蝴蝶袖」的鬆垮樣態。 對於有這樣體徵的患者，常按壓極泉穴可以刺激局部，改善心臟功能，減緩胸悶、心悸等胸肋觀節相關症狀。按壓建議以硬物或手指刺激，30秒為1個單位，以適度痠脹感為宜。

養心妙招2：內關穴 ▸位置：在手腕橫紋上方約三手指處，兩筋之間。 ▸功效：內關在中醫是屬於十總穴的大穴，主管心胸胃的相關疾患。除了有全身性的調節功能外，內關也是手臂屈肌群張力的一個重要反應點。由於現代久坐的工作型態，身體屈側肌群往往都呈現一種慣性收縮，有點蜷曲、前傾的樣態，這樣的樣態會壓迫胸肋空間，從結構上讓心臟對周邊關節與全身的濡養功能受限。而內關穴做為上肢肌肉筋膜重要的交會點，適度按壓可以解除相關系統的張力，以達到養生治療的效果。按壓同樣建議以硬物或手指刺激，30秒為一個單位，有適度痠脹感為宜。

養心妙招3：養心茶飲 ▸材料：丹參3錢、肉桂3錢、骨碎補3錢、陳皮3錢。 ▸烹煮方式：將藥材洗淨後裝入大茶壺，以400c.c.熱水沖泡飲用。肉桂是有補火助陽、引火歸元、溫經通脈等作用的溫性藥物，用以調節大雪的節氣壓力；丹參、骨碎補是中醫傳統化瘀類的藥物，對於關節有濡養的作用，酌加陳皮幫助消化，護心又能安關節。

【本文授權轉載自NOW健康】