我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

美股下半年能否繼續旺？這些族群有望接棒大型科技股

粽子冷凍不超過3周 冷藏不逾3天 勿反覆加熱

游明煌
部基營養師推出高纖的芋玉香米粽，教民眾健康吃粽三招。（圖／台灣基隆醫院提供）
部基營養師推出高纖的芋玉香米粽，教民眾健康吃粽三招。（圖／台灣基隆醫院提供）

端午節粽子五花八門，台灣基隆醫院營養師林鈺庭、廚師張家瑀，共同研發推出原態、高纖且低GI的「芋玉香米粽」，以芋頭、玉米、燕麥等原態、高纖且低GI的食材來取代傳統粽子的糯米，利用鵪鶉蛋取代高鈉的鹹蛋黃，豬腿肉取代高飽和脂肪的三層肉，並且使用價格較為親民的鷹嘴豆取代栗子，健康又好吃。

每顆「芋玉香米粽」只有300大卡，約是市售北部粽的5分之3；不僅保留更豐富的營養素，還能減少鈉、精緻糖與飽和脂肪的攝取量，對於血糖、血壓、血脂的控制都相當有幫助。

營養師推出高纖的芋玉香米粽，以芋頭、玉米、燕麥等食材取代傳統粽子的糯米。（圖／台...
營養師推出高纖的芋玉香米粽，以芋頭、玉米、燕麥等食材取代傳統粽子的糯米。（圖／台灣基隆醫院提供）

林鈺庭說，粽子主要成分為糯米，支鏈澱粉含量高，在人體消化吸收時會使血糖快速上升，也就是大家常聽到的「高GI食物（低升糖指數飲食）」。高GI食物讓人容易有飽足感，但同時餓得也快，容易造成腸胃負擔與肥胖。提醒患有三高民眾，應把握每餐1顆粽子的份量與原則。

林鈺庭分享端午吃粽3招式，第1招聰明選粽少加工，1顆粽子1碗菜。市面上粽子百百種，內餡也越來越多樣化，除常見的滷三層肉、栗子、鹹蛋黃外，臘肉、金華火腿、菜脯及海鮮等也是常見的選項。建議大家在準備食材或挑選粽子的口味時，優先選擇原態食材，因為加工程度低、化學添加物少，可以保留更完整的營養素。建議民眾搭配1碗的蔬菜一起吃，增加膳食纖維的攝取量。

第2招低鈉沾醬報您知，控好血壓無負擔。民眾在品嘗粽子時，喜歡搭配甜辣醬、蒜蓉醬油等沾醬來增添風味，不過這些加工調味品的含鈉量通常較高，建議搭配天然的辛香料一起食用，例如：蔥、薑、蒜、辣椒等，減少醬料的使用。

第3招吃多少就蒸多少，放冰箱一樣會壞。許多民眾有「放冷凍就能長久保存」的迷思，把粽子或食材存放在冰箱保鮮，不論是冷藏或冷凍，都只是延緩細菌生長、壞掉的速度，東西一樣會壞掉。

民眾切記「冷凍不超過3周，冷藏不超過3天」的原則，粽子請記得吃多少就蒸多少，千萬不能反覆加熱及冷卻，不僅破壞營養素與風味，還會孳生微生物與毒素。

部基營養師推出高纖的芋玉香米粽，教民眾健康吃粽三招。（圖／台灣基隆醫院提供）
部基營養師推出高纖的芋玉香米粽，教民眾健康吃粽三招。（圖／台灣基隆醫院提供）

端午節 三高

上一則

天熱「痘痘肌」要小心 皮膚醫曝4部位長痘原因

下一則

端午節健康吃粽子4訣竅 五穀粽減少糯米好消化

延伸閱讀

端午開運有十招 接「午時水」強運旺整年

端午開運有十招 接「午時水」強運旺整年
野花牌綠蜂膠 掃二維碼減10元

野花牌綠蜂膠 掃二維碼減10元
營養師教健康吃粽 低鹽低脂配高纖無負擔

營養師教健康吃粽 低鹽低脂配高纖無負擔
黃仁勳在台吃這家 網友嘆肉粽年年漲「買不下手」

黃仁勳在台吃這家 網友嘆肉粽年年漲「買不下手」

熱門新聞

研究發現，每天多攝取一公克鹽巴，濕疹復發機率增加22%。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

濕疹一直好不了？ 可能是這個飲食習慣導致

2024-06-06 19:50
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

連布丁都難吞 59歲男罹患食道癌 醫揪「飲食禍首」

2024-06-08 02:00
輝達創辦人黃仁勳60歲即一頭白髮，自嘲是老了加認真工作導致。（記者吳康瑋／攝影）

黃仁勳整頭白髮自嘲「老又認真工作」 醫推估是這原因：基因導致

2024-06-04 04:49
一到梅雨季節，濕氣往下帶，陽氣難升發，容易感到頭腦昏沉、全身倦怠無力。（聯合報系資料照）

芒種濕氣重 中醫師籲多吃「這類食物」祛濕健脾

2024-06-02 04:39
藍莓富含花青素，是天然的抗氧化劑。（圖／123RF）

藍莓富含花青素 天然抗氧化劑 抗病好幫手

2024-06-04 02:00
營養師提醒，麥片含有豐富色胺酸、維生素B群、膳食纖維等，有益身心健康；示意圖。（圖／123RF）

逆齡料理 改善情緒、吃出免疫力

2024-06-07 02:00

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學
90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子
加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親

加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親