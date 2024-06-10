粽子冷凍不超過3周 冷藏不逾3天 勿反覆加熱

部基營養師推出高纖的芋玉香米粽，教民眾健康吃粽三招。（圖／台灣基隆醫院提供）

端午節 粽子五花八門，台灣基隆醫院營養師林鈺庭、廚師張家瑀，共同研發推出原態、高纖且低GI的「芋玉香米粽」，以芋頭、玉米、燕麥等原態、高纖且低GI的食材來取代傳統粽子的糯米，利用鵪鶉蛋取代高鈉的鹹蛋黃，豬腿肉取代高飽和脂肪的三層肉，並且使用價格較為親民的鷹嘴豆取代栗子，健康又好吃。

每顆「芋玉香米粽」只有300大卡，約是市售北部粽的5分之3；不僅保留更豐富的營養素，還能減少鈉、精緻糖與飽和脂肪的攝取量，對於血糖、血壓、血脂的控制都相當有幫助。

營養師推出高纖的芋玉香米粽，以芋頭、玉米、燕麥等食材取代傳統粽子的糯米。（圖／台灣基隆醫院提供）

林鈺庭說，粽子主要成分為糯米，支鏈澱粉含量高，在人體消化吸收時會使血糖快速上升，也就是大家常聽到的「高GI食物（低升糖指數飲食）」。高GI食物讓人容易有飽足感，但同時餓得也快，容易造成腸胃負擔與肥胖。提醒患有三高 民眾，應把握每餐1顆粽子的份量與原則。

林鈺庭分享端午吃粽3招式，第1招聰明選粽少加工，1顆粽子1碗菜。市面上粽子百百種，內餡也越來越多樣化，除常見的滷三層肉、栗子、鹹蛋黃外，臘肉、金華火腿、菜脯及海鮮等也是常見的選項。建議大家在準備食材或挑選粽子的口味時，優先選擇原態食材，因為加工程度低、化學添加物少，可以保留更完整的營養素。建議民眾搭配1碗的蔬菜一起吃，增加膳食纖維的攝取量。

第2招低鈉沾醬報您知，控好血壓無負擔。民眾在品嘗粽子時，喜歡搭配甜辣醬、蒜蓉醬油等沾醬來增添風味，不過這些加工調味品的含鈉量通常較高，建議搭配天然的辛香料一起食用，例如：蔥、薑、蒜、辣椒等，減少醬料的使用。

第3招吃多少就蒸多少，放冰箱一樣會壞。許多民眾有「放冷凍就能長久保存」的迷思，把粽子或食材存放在冰箱保鮮，不論是冷藏或冷凍，都只是延緩細菌生長、壞掉的速度，東西一樣會壞掉。