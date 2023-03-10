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肩頸痠痛？3步驟正確調整坐姿、1招避免「烏龜頸」　

健康醫療網／記者吳儀文、吳弘頎報導
（取材自健康醫療網）
（取材自健康醫療網）

工作一整天下來，許多人常常會覺得肩頸痠痛，這樣的情況不僅跟久坐有關，復健科診所醫師蕭博隆提到，桌椅的高度、電腦擺放的位置與螢幕大小都有可能會造成姿勢不良，導致肩頸肌肉緊繃。

再加上有些人還會翹腳、盤腿坐等，這些不良習慣一旦養成便很難再改正，長期累積下來不僅是肩頸痠痛，許多病症也會找上門。復健科診所物理治療師謝其安示範正確的坐姿，希望民眾盡早改正不良姿勢，減少肩頸痠痛的問題。

肩頸痠痛是復健科診所常見的問題之一，蕭博隆醫師也表示，很多病人就診時會反應工作時常常覺得肩頸相當不適，醫師觀察到這其實與平時的坐姿以及工作環境有很大的關係。

尤其現代人工作很難脫離辦公室、電腦，若是桌椅、電腦的位置或高度不對時，就會不自覺的聳肩、駝背，另外，蕭博隆醫師提到，如果螢幕太小，字看不清楚時，人自然會慣性將頭往前抬，產生所謂的「烏龜頸」。

蕭博隆醫師醫師指出，長期下來姿勢性問題會導致結構性問題，例如：頸椎磨損、椎間盤磨損、產生骨刺壓迫神經等，此外，若是肌肉長期緊繃，會出現沾黏或是缺血性激痛點，這些都是造成肩頸痠痛常見的原因。

怎麼「坐」才正確？治療師教你調整坐姿

調整工作環境，並以正確的坐姿工作，才能有效減少肩頸痠痛的問題，物理治療師謝其安表示，調整坐姿有三個重點步驟，第一，要坐在椅子的根部，讓背能夠貼在椅背上。

第二，將椅子往前拉，讓椅子完全鑲在桌子下方，使雙手能輕鬆地擺放在桌面上。物理治療師謝其安指出，若雙手放在桌上，有聳肩、手臂懸著打字的情況，代表桌子高度太高，建議應調整桌、椅的高度。

第三，雙腳一定要踩在地面上，讓雙腳、脊椎都處於穩定的狀態。

此外，駝背、烏龜頸是民眾常見的錯誤姿勢，若是脖子前傾會對頸椎造成較大的壓力，並使周圍肌肉緊繃，產生肩頸痠痛的問題。

物理治療師謝其安特別提醒，坐的時候胸口應稍微推起，挺直胸椎同時將頸椎帶直，這樣的姿勢對頸椎壓力較小，也能讓脊椎處於一個較穩定的位置上，注意以上重點進行調整，養成好的坐姿習慣，才能減少肩頸痠痛的發生。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56978

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