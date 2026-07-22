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還好沒回床上躺一下 4旬男中風送醫溶栓治療 無失語、偏癱後遺症

記者廖靜清／台北即時報導
45歲吳先生（左）經過治療與復健，自理生活無虞，還可以重拾運動。（記者廖靜清／攝...
45歲吳先生（左）經過治療與復健，自理生活無虞，還可以重拾運動。（記者廖靜清／攝影）

45歲吳先生，某日就寢時，突然感覺到頭痛，原本以為「躺一下就好」，但睡前喝水卻拿不注水杯，腦中警鈴大響，因為父親曾有類似症狀。家屬撥打119緊急送往住家附近的雙和醫院，果斷簽下溶栓治療同意書，沒有耽誤治療，術後恢復良好，一個月後順利回到職場，重新扛起家庭經濟重擔。

台灣腦中風學會理事長陳龍表示，許多民眾常輕忽站立困難、單側手腳麻木無力、突然走路不穩、說話不清楚的「腦中風發作」症狀，錯失黃金救援時間。當大腦血管發生阻塞或破裂，每分鐘就會流失190萬個腦細胞，一旦拖延治療都是在加速腦神經的永久性壞死。

7月22日是「世界腦健康日」，台灣腦中風學會呼籲，腦中風仍是國人健康的重要威脅，長年位居國人十大死因第四名，更是造成失能與長期照護的重要原因。研究顯示，每延遲10分鐘接受治療，患者平均將損失約2個月健康生活；若延誤1小時，腦部受損程度相當於正常老化3.6年，愈早恢復腦部血流，愈有機會降低失能風險。

陳龍指出，中風發生後，腦細胞會快速壞死。近年急性缺血性腦中風治療持續進步，醫療團隊會依患者到院時間、影像檢查及臨床狀況，評估是否適合接受靜脈溶栓或動脈取栓治療。最新研究顯示，在發病4.5小時內及時接受溶栓治療，有機會大幅提升恢復能力，甚至約八成患者可恢復生活自理、獨立行走。

陳龍呼籲，預防中風應從平時做起，包括控制高血壓、高血糖、高血脂等三高危險因子，維持規律運動、均衡飲食及健康體重。若出現「臉歪、手無力、說話不清楚」等典型中風警訊，切勿自行開車或等待症狀改善，應立即由救護車送往具中風救治能力的醫院，把握黃金治療時間，才能提高康復機會，降低失能及長照風險。

台灣腦中風學會理事長陳龍表示，遇到症狀別遲疑，撥打119搶時間送醫治療，爭取復原...
台灣腦中風學會理事長陳龍表示，遇到症狀別遲疑，撥打119搶時間送醫治療，爭取復原機會。記者廖靜清／攝影

精華 FAQ

  • 他發病時察覺拿水杯異常，家屬立即撥打119送醫，並及時簽署溶栓治療同意書，沒有延誤黃金時間，因此術後恢復良好，1個月後就回到工作崗位。

  • 因為大腦血管阻塞或破裂後，腦細胞會快速壞死，每分鐘流失190萬個腦細胞；研究也指出，延遲10分鐘就可能少2個月健康生活，1小時相當於老化3.6年。

  • 若出現臉歪、單側手腳無力或麻木、突然走路不穩、說話不清楚等警訊，應立刻叫救護車送往具中風治療能力的醫院，不要自己開車或等待症狀自行改善。

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