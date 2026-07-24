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便祕、腹瀉、噁心...醫：吃對食物好得快

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醫師提醒，便祕可多吃高纖蔬菜、豆類、奇異果與黑棗，噁心嘔吐要少量補水，持續不適應...
醫師提醒，便祕可多吃高纖蔬菜、豆類、奇異果與黑棗，噁心嘔吐要少量補水，持續不適應及早就醫；示意圖。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：便祕可多吃高纖蔬菜、豆類、奇異果與西梅。
  • 重點二：腹瀉初期可採BRAT飲食，先吃易消化的清淡食物。
  • 重點三：噁心嘔吐要少量補水，腹痛持續或有警訊應就醫。

肚子不舒服時，很多人第一個念頭就是少吃一點，甚至乾脆不吃。不過，醫師提醒，適當選擇食物反而有助緩解症狀，但前提是要吃對。

便祕、腹瀉、噁心甚至腹部絞痛，適合的飲食各不相同，若能依症狀調整，不僅能減輕不適，也有助腸胃恢復正常功能。

便祕：高纖食物、奇異果、西梅

一般而言，每周排便少於3次，且伴隨糞便乾硬、排便費力或排不乾淨等情況，就屬於便祕。

醫師表示，成年人每天應攝取25至34公克膳食纖維，但多數人都沒有達標。膳食纖維能增加糞便體積並吸收水分，讓糞便變得柔軟，更容易排出。建議多攝取：

．高纖蔬菜，如豌豆、抱子甘藍、朝鮮薊、花椰菜等。

．豆類與扁豆，如黑豆、毛豆、鷹嘴豆及扁豆，不僅富含纖維，也是優質植物性蛋白來源。

．奇異果。研究發現，每天吃2顆奇異果，有助增加排便次數、改善慢性便祕，效果甚至可媲美部分纖維補充品。

．西梅。除了膳食纖維，還富含山梨醇，可幫助軟化糞便。不過容易引起腹脹，建議先從每天4至5顆開始。

．咖啡或溫熱飲品。咖啡能刺激腸道蠕動，不少人都有喝完咖啡就想上廁所的經驗；即使是溫開水，也可能有輕微促進排便的效果。

此外，增加纖維時別忘了同時補充足夠水分，否則反而可能讓便祕更嚴重。

腹瀉：BRAT飲食可暫時緩解

如果腹瀉不止，許多人擔心吃東西會讓症狀更嚴重，其實適量補充容易消化的食物，反而有助腸胃恢復。

醫師建議可採取「BRAT飲食」，包括：

．香蕉

．白飯

．蘋果泥

．白吐司

這類食物較容易消化，能減少腸胃刺激，適合作為急性腹瀉初期一至兩天的過渡飲食。同時應避免油炸食物、辛辣料理、酒精、咖啡因及高糖飲料，以免加重腹瀉。

由於「BRAT飲食」營養較單一，不建議長期食用，待症狀改善後仍應逐步恢復均衡飲食。

噁心：少量補充水分與薑

若因腸胃炎、懷孕或其他原因出現噁心、嘔吐，最重要的是避免脫水。

醫師建議，可少量多次補充開水、電解質飲料或運動飲料，若能進食，可先從清淡、低脂、容易消化的食物開始。

研究也發現，適量攝取薑有助減輕孕吐及噁心症狀。不過，若喝水或進食後立刻嘔吐，或噁心持續數天未改善，應盡快就醫找出真正原因。

上腹絞痛、經痛：少碰高脂加工品、精製澱粉

若腹部絞痛與經期有關，醫師建議平時可增加蔬菜、水果、豆類及全穀類等高纖食物，並減少高脂肪加工食品及精製澱粉，有助降低體內發炎反應，也可能減輕部分經痛症狀。

但若腹痛愈來愈劇烈、持續惡化，或伴隨發燒、嘔吐等症狀，則可能不是單純腸胃不適，應盡快就醫。

出現這些警訊 別再自己忍耐

大多數便祕或短暫腸胃不適，可透過調整飲食及生活習慣改善；但若出現以下情況，建議盡快就醫：

．血便或黑便

．不明原因體重減輕

．持續腹痛或腹脹

．嚴重嘔吐、無法進食

．長期便祕或腹瀉反覆發作

．使用瀉藥仍無法改善

醫師提醒，腸胃不適的原因很多，可能與飲食、腸道菌相、骨盆底肌肉功能，甚至其他疾病有關。

若症狀持續或反覆發生，不要只依賴偏方或自行服藥，及早找出真正原因，才能對症改善。

精華 FAQ

  • 可優先選擇高纖蔬菜、豆類與扁豆、奇異果和西梅，搭配咖啡或溫熱飲品，並記得同時補充足夠水分，才更有助軟化糞便、增加排便次數。

  • BRAT飲食指香蕉、白飯、蘋果泥、白吐司，這些食物較容易消化，可減少腸胃刺激，適合急性腹瀉初期1到2天暫時食用，但不宜長期只吃這些。

  • 若出現血便或黑便、不明原因體重減輕、持續腹痛腹脹、嚴重嘔吐無法進食、長期反覆腹瀉或便祕，或使用瀉藥仍無效，都應盡快就醫。

便祕

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