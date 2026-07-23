車禍膝傷難癒 軟骨植入術修復

雙相軟骨修復植入手讓軟骨修復更持久、長出品質更好。(圖／中醫大新竹附醫提供)

一名34歲男子車禍後原以為只是膝蓋挫傷，休養半年仍反覆疼痛、腫脹，經檢查發現竟是關節 軟骨缺損。所幸經台灣中國醫藥大學新竹附設醫院一次性雙相軟骨修復植入手術後，男子關節活動度已恢復、不再膝痛。醫師提醒，軟骨受損幾乎無法自行修復，若延誤治療恐提早退化。

中醫大新竹附醫骨科 醫師葉詩翰表示，車禍發生當下，受撞擊部位周邊軟組織因吸收衝擊能量，常會出現腫脹、疼痛等情形。一般挫傷未必造成結構性損傷，但若傷及膝關節內部結構，如半月板或軟骨，則可能留下持續性疼痛、積水腫脹等不適症狀，甚至影響日常活動。

葉詩翰說，膝關節軟骨就像是骨頭間的避震器，能減少摩擦並承受身體重量。軟骨組織本身缺乏血管，它主要依靠擴散作用來獲取養分，一旦受損，幾乎沒有自我修復的能力。

葉詩翰指出，軟骨缺損常見修復方式是「骨髓刺激術」，透過在軟骨損傷處下骨頭鑽孔，讓骨髓細胞流出以促進修復，但手術刺激生長出來的組織主要是纖維軟骨，耐磨度與彈性皆不如人體天然的透明軟骨，修復部位容易加速退化，許多患者手術的2年後，會發現關節功能逐漸下降，疼痛與不適感會變得更加明顯。

為讓軟骨修復更持久、長出品質更好的軟骨，雙相軟骨修復植入物因此發展出來，葉詩翰說明，先從膝關節「非負重區」取下微量約100毫克的健康自體軟骨。接著透過特殊的器械將軟骨進行機械性雙重絞碎，並加入酵素分解約20分鐘，以提取出超高濃度的軟骨細胞。

最後將經過處理的高濃度自體軟骨填入植入物的微小腔室中，再精準地壓入關節缺損的部位。5年長期追蹤研究顯示，再生軟骨厚度明顯增加，質地高度接近天然透明軟骨，展現出優於傳統手術的長效穩定性。

葉詩翰建議，手術要有良好成效，配合術後復健也很重要。患者在術後初期約0至6周需要嚴格配戴護膝，並使用雙拐杖輔助行走，僅能承受部分體重。重量訓練建議術後3至6個月逐步進行；籃球、羽球、滑雪等高衝擊及需扭轉的運動，則建議至少1年後再恢復較為安全。

葉詩翰說，膝關節軟骨就像是骨頭間的避震器，能減少摩擦並承受身體重量。軟骨組織本身缺乏血管，它主要依靠擴散作用來獲取養分，一旦受損，幾乎沒有自我修復的能力。(記者黃羿馨／攝影)