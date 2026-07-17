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夏日結石旺季來襲 腰痛嘔吐畏寒發燒都是警訊

記者林佳彣／台北即時報導
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北市聯醫忠孝院區泌尿科主治醫師廖偉創採用「軟式輸尿管鏡雷射碎石手術」，擊碎患者的...
北市聯醫忠孝院區泌尿科主治醫師廖偉創採用「軟式輸尿管鏡雷射碎石手術」，擊碎患者的腎結石。（廖偉創提供）

炎熱夏天來臨，腰痛嘔吐恐是結石作祟。台北市立聯合醫院收治一名6旬婦女，發現她輸尿管有結石、腎臟也有多顆腎結石，經軟式輸尿管鏡助精準碎石不留傷口，患者迅速改善不適。院方呼籲民眾，要補充足夠水份，預防結石發作與復發的機會。

一名60歲女性今年因左側腰部劇烈疼痛，伴隨嚴重噁心與嘔吐，甚至必須彎著腰、手持嘔吐袋走進北市聯醫忠孝院區泌尿科門診求助。主治醫師廖偉創表示，患者經腎臟超音波檢查發現左側明顯腎水腫，進一步安排腹部X光檢查後，確認左側輸尿管有一顆約0.8公分結石造成阻塞，左側腎臟內亦合併多顆腎結石。

醫療團隊考量患者同時合併輸尿管結石及多顆腎結石，為避免分次接受手術，採用「軟式輸尿管鏡雷射碎石手術」，前端可靈活彎曲高達270度，經由天然尿道進入膀胱，再沿輸尿管深入腎臟死角，利用高能量雷射擊碎結石搭配「可彎吸石鞘」將碎石吸乾淨。

聯醫指出，該名患者術後腰痛與噁心嘔吐症狀迅速改善，恢復良好，隔日即可下床活動並順利返家。

廖偉創說，隨著內視鏡設備及雷射技術進步，軟式輸尿管鏡手術已成為目前治療上泌尿道結石的重要方式之一，適用於四類患者。

一是不適合經體外震波碎石治療或治療效果不佳者，二為同時合併腎結石與輸尿管結石，希望一次完成治療者，三是肥胖患者、凝血功能異常患者或不適合經皮腎造廔取石手術者，四為特殊位置結石，如下腎盞結石或腎盂輸尿管交界處結石。

廖偉創提到，相較於傳統手術，軟式輸尿管鏡手術具有多項優點，包括經天然尿道進入，體表無傷口，再者可深入腎臟各個腎盞，提高結石清除率，而且疼痛較輕、出血量少，住院天數短，恢復速度快，也可同時處理輸尿管及腎臟結石，減少多次手術需求。

廖偉創提醒，結石即使成功治療，仍有相當高的復發率，因此平時應做好預防工作，每日攝取足夠水量、減少高鹽、高糖飲食，避免攝取過多加工食品，維持規律運動與健康體重。

他說，若出現突發性腰部劇烈疼痛延伸至下腹部或鼠蹊部、伴隨血尿、噁心嘔吐、排尿困難，甚至合併發燒、畏寒等症狀，應立即至急診或泌尿科就醫檢查是否為泌尿道結石發作。

精華 FAQ

  • 她因左側腰部劇烈疼痛，並伴隨嚴重噁心與嘔吐就醫，甚至彎著腰拿嘔吐袋走進門診。檢查後發現左側輸尿管結石阻塞，腎臟內還有多顆腎結石。

  • 這種手術可經天然尿道進入，體表沒有傷口，還能深入腎臟各個腎盞清除結石，疼痛較輕、出血少、住院時間短，也能一次處理輸尿管與腎臟結石。

  • 若出現突發性腰部劇烈疼痛，且疼痛延伸到下腹或鼠蹊部，合併血尿、噁心嘔吐、排尿困難，甚至發燒、畏寒等情況，就應盡快到急診或泌尿科檢查。

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