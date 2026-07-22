多吃深綠、深黃色蔬果 不吃保健品也能補足葉黃素

台安醫院眼科主治醫師郭曉佩說，現代人用眼過度，門診最常見的是乾眼症患者。(圖/郭曉佩提供)

AI摘要 文章摘要整理： 眼科醫師提醒，長時間用眼者可透過遠眺、熱敷與20-20-20原則護眼，高度近視族群更應定期散瞳檢查；葉黃素則以飲食均衡者不必過度依賴保健品。

現代人每天盯著手機、電腦螢幕超過8小時，早已經成為常態，但是眼睛乾澀、疲勞、痠脹甚至視力模糊，也成了許多人的共同困擾。反覆不停看診、開刀、閱讀病歷，用眼時間更長的眼科醫師，又是如何保養眼睛？

台安醫院眼科主治醫師郭曉佩表示，她每天看診、手術、看病歷及電腦螢幕，用眼時間大約10個小時，仍會強迫自己利用看診空檔閉上眼睛休息。只要有機會就站起來「凝視遠方」，這是放鬆睫狀肌、緩解眼睛疲勞的極佳方法。

若眼睛容易疲勞，她也建議適度熱敷，有助改善眼瞼功能及舒緩不適。不過真正有效的熱敷須維持約40至45度、每次10至15分鐘，效果才較理想。若是眼睛因過敏發癢，則可考慮冰敷減輕不適，但冰塊或冰袋不可以直接貼在眼皮上，要隔著薄布或毛巾，以免眼周皮膚凍傷。

以台灣為例，郭曉佩提醒，高度近視人口眾多，超過500度以上就屬於「高度近視」的警戒範圍。高度近視除了視力問題外，更容易伴隨四大併發症，包括早發性白內障、青光眼、黃斑部病變及視網膜病變。

她指出，高度近視患者因眼球被拉長，水晶體養分供應較差，因此較容易提早出現白內障；而黃斑部病變的比例近年也有增加趨勢。若突然出現飛蚊症明顯增加、看到像閃光燈般的白光、視野缺損等症狀，可能是視網膜裂孔或剝離前兆，應立即就醫，切勿拖延。

市面上護眼保健食品琳瑯滿目，葉黃素更幾乎成為「護眼代名詞」。郭曉佩認為，並非人人都需要補充，平時已攝取足夠深綠色、深黃色蔬果，飲食均衡，其實不一定需要額外補充葉黃素。反而經常外食、蔬果攝取不足，或已有黃斑部退化風險者，才較適合考慮補充。

除了日常護眼，定期檢查更重要。郭曉佩建議，高度近視患者每年至少應接受一次散瞳眼底檢查，才能及早發現視網膜與黃斑部病變。若有黃斑部病變、青光眼等家族史，或長時間使用3C產品，也可考慮每2至3年自費接受一次眼底斷層檢查（OCT），能更精細觀察黃斑部及視神經結構是否有異常狀況。