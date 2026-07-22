熱敷、清潔眼瞼…還有1個用眼習慣 可遠離乾眼症

熱敷有助於促進眼周血流、放鬆緊繃肌肉並舒緩乾眼不適。(圖/AI生成)

AI摘要 文章摘要整理： 醫師提醒，真正護眼不靠抗藍光或保健品，而是養成定時看遠方、熱敷清潔眼瞼與做好紫外線防護，才能減少乾眼症與眼睛老化。

工作離不開電腦、生活離不開手機，許多人紛紛配戴抗藍光眼鏡、補充葉黃素，希望替眼睛築起防護罩。醫師提醒，真正保護眼睛的方法，是養成正確用眼習慣、做好眼瞼清潔與防曬。

常看遠方 讓眼睛放鬆

台灣長庚醫院眼科部眼角膜科主治醫師洪國烜表示，他每天門診、開刀、看病歷，加上回家仍須處理行政工作，用眼時間幾乎天天超過8小時。為了避免眼睛疲勞，他會刻意利用零碎時間讓眼睛休息。例如搭乘大眾運輸時，不會一路滑手機，而是望向遠方，讓眼睛從長時間近距離聚焦中獲得放鬆。

另外，在門診空檔時，他也會不斷提醒自己，每工作約30分鐘，就讓視線轉向遠方，減少眼睛持續調節帶來的疲勞。「眼睛保養最重要的三件事，就是養成正確用眼習慣、做好眼瞼清潔與光線防護。」洪國烜說，用眼習慣是延緩眼睛老化的關鍵，包括適度休息、保持適當距離、配合充足照明等，這些方式都能有效減輕眼睛負擔。

清潔眼瞼 避免油脂堵塞

除了適時休息外，洪國烜每天固定熱敷眼睛、清潔眼瞼，選擇使用不含防腐劑的單支人工淚液，避開化學藥劑對角膜的刺激。他表示，冷氣房、手術室環境乾燥，加上長時間專注工作，很容易讓眼睛乾澀，因此熱敷有助於瞼板腺油脂分泌，但更重要的是熱敷後要清潔睫毛根部及眼瞼邊緣。

「未徹底清潔眼瞼，可能造成瞼板腺阻塞，當油脂無法正常分泌至淚液，淚水就容易蒸發，進而產生嚴重的眼睛乾澀與異物感。」洪國烜說，許多人忽略眼瞼清潔，導致油脂、皮屑堆積，甚至滋生蠕形蟎蟲，不僅容易反覆長針眼、掉睫毛，也可能造成眼瞼發炎、乾眼症，嚴重時甚至引發角膜潰瘍。

談到門診最常見的眼睛問題，洪國烜直言：「現在最多的還是乾眼症。」除了長時間使用3C產品，夏季冷氣空調、隱形眼鏡、過敏體質、睡眠不足、眼瞼發炎、接睫毛、化妝品殘留，甚至部分降血壓藥、安眠藥等，都可能破壞淚膜平衡，使乾眼症反覆發作。

飲食均衡 不須補充葉黃素

不少民眾熱衷補充葉黃素、玉米黃素護眼，洪國烜認為，若平時飲食均衡，每天攝取足夠深綠色蔬菜、南瓜、蛋黃等富含葉黃素食物，一般不一定需要額外補充保健品。

若經眼科檢查已出現黃斑部退化等病變，再依醫師建議補充會較有意義。他提醒，葉黃素與β-胡蘿蔔素可能互相影響吸收，高纖保健品也可能降低吸收率，補充時間最好錯開。

相較於抗藍光鏡片，洪國烜更強調紫外線防護的重要性。他建議，外出最好配戴具有UV400標章的太陽眼鏡，鏡片顏色不是重點，是否具備完整紫外線防護才是關鍵。另外，搭配寬邊帽子、陽傘，都能有效降低紫外線對眼睛造成的慢性傷害。

洪國烜建議，外出最好配戴具有UV400標章的太陽眼鏡。(圖/洪國烜提供)