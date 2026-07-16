世界盃決戰在即 法媒提醒心血管疾病患者需留意

在紐約市路易威登門市內，展示世界盃複製獎盃。(路透)

本屆世界盃 將於美東時間19日下午3點舉行決賽，西班牙與阿根廷 誰能奪冠？將牽動每位熱血球迷的心跳。法媒指出，觀賽所產生的急性壓力可能會影響心血管疾病 患者；部分醫學研究提醒，患者應按時服藥，並避免攝取過量油膩食物與酒精。

世界報（Le Monde）報導，當觀眾沉浸在世界盃的激烈氣氛時，急性壓力反應不只發生在大腦，也可能影響心血管系統，使心率加速、血壓升高。對有心血管疾病史的球迷而言，可能增加負荷造成風險。

這種劇烈的神經內分泌反應，也可能造成左心室暫時性功能障礙，出現俗稱「心碎症候群」的章魚壺心肌症（Takotsubo syndrome）。臨床表現與心肌梗塞相似，但沒有持續性的冠狀動脈阻塞。

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報導指出，觀眾須先對比賽壓力產生強烈反應，才可能觸發相關生理機制。2014年世界盃的研究數據顯示，壓力反應的強弱與「球迷的情感投入程度」有關，並在男性與年輕球迷中較為顯著。

然而，觀看世界盃是否確實會增加心血管疾病患者的健康風險？目前各國研究尚未得出一致結論。

「新英格蘭醫學期刊」（NEJM）曾於2008年發表研究，分析2006年世界盃期間，德國代表隊出賽當天，慕尼黑與巴伐利亞一帶的急診室，發生心血管疾病的比率比平時高出2.66倍；男性患者較平日高出3.26倍，女性則為1.82倍。

但「國際流行病學期刊」在2010年發表的研究，卻得出不同結果。研究分析義大利在2002年世界盃、2004年歐洲盃、2006年世界盃期間，共有2.5萬筆因心肌梗塞而住院的紀錄，但在義大利出賽日時，並未發現因心肌梗塞而住院的風險明顯上升。

另有研究將焦點放在比賽結果，探討勝負是否可能是影響健康的因素。報導指出，德國研究人員發現，當「德國隊」獲勝時，當日死亡率會下降；法國研究人員也發現，當法國觀眾在深夜轉播看到法國隊勝利時，將得到持久的快樂情緒，可能對大腦血管系統產生保護作用。

雖然各項研究結果皆不相同，無法真正判定觀賽與心血管疾病的真正關聯，但世界盃期間的氣溫、空氣污染、星期幾登場等，也都會對球迷的心理與生理造成影響。

報導提醒，無論是在現場觀賽或觀看轉播，觀眾都可能在集體興奮的氣氛下過量飲酒、吸菸、或攝取過多油膩及高鹽食物。對心血管疾病患者而言，若未依醫囑按時服藥，也可能增加健康風險。