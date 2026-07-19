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一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

起床血液太黏稠注意3警訊 早晚2時段喝水…防血栓救命

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早晨喝水能補充夜間流失的水分，幫助血液循環與腎臟代謝廢物，也有助於大腦清醒；示意...
早晨喝水能補充夜間流失的水分，幫助血液循環與腎臟代謝廢物，也有助於大腦清醒；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

夏天劇烈溫差與水分流失會讓血液變黏稠，增加心肌梗塞與腦中風風險；醫師建議觀察晨尿、口乾與體重變化，並在睡前和起床各喝1杯溫水保護心血管。

心血管疾病不是秋冬的問題，盛夏劇烈溫差與水分快速流失，常讓清晨血液濃稠度飆升。醫師教你從起床3大訊號自我判斷，並用黃金2杯水防血栓救命。

溫差與缺水 血液易濃稠

台灣台大醫學院院長吳明賢於6月23日清晨在家中疑因急性心肌梗塞導致OHCA，目前持續在台大總院治療中。吳明賢院長的事件讓人再度警覺，突發心血管疾病的危險性。

並且許多人認為心血管疾病只在秋冬發生，但近年臨床發現，夏季心肌梗塞與腦中風的風險同樣驚人。台灣新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風曾受訪指出，上班族或外勤人員頻繁進出劇烈溫差的冷氣房與高溫戶外，短時間內會觸發血管急速擴張與收縮，導致血壓劇烈波動、加重心臟負擔。

除了溫差，夏天「缺水」更是致命，因夏天人體水分流失極快，若沒有及時補充水分，血液可能變得較濃稠，增加血栓形成風險，也讓心肌梗塞、腦中風等急症更容易發生。

腎臟科醫師洪永祥也在臉書提醒大家，不少心肌梗塞及腦中風都發生在起床後約半小時左右，這正是血液黏稠、血管堵塞風險最高的極危險時段。因為人體經過一整夜未補充水分，加上呼吸、排汗持續流失水分，若原本就有三高、心血管疾病或高齡等危險因子，更要提高警覺。

洪永祥建議，每天早晨醒來時，可透過觀察以下3個身體訊號，自測血管是否處於嚴重缺水狀態：

1.清晨第一泡尿呈「濃茶色」：

這是最直接的腎臟指標。如果晨尿顏色呈現琥珀色、深黃色，甚至像濃茶一樣且氣味重，代表腎臟為了留住水分已全力濃縮尿液，此時血管也正處於高度黏稠狀態。

2.口舌極度乾燥：

醒來那一瞬間口乾舌燥、喉嚨發黏，甚至頭暈腦脹、思緒卡卡、覺得「腦袋脹脹的」，這屬於細胞脫水、血液流速變慢導致大腦清晨缺氧的特徵（打呼族水分流失更劇烈）。

3.夜間清晨體重差大於0.5公斤：

睡前上完廁所量一次體重，隔天起床還沒喝水上廁所再量一次。如果體重減少了0.5到0.8公斤以上，減少的重量全是昨晚透過呼吸和排汗流失的水分，必須立刻補水。

身體不適 未必只是太累

想要安全稀釋血液、保護腎臟與心血管，平日就要隨時注意補充水分。洪永祥更提醒，早晚有2杯水更是重要的「黃金水」，能有效為血管注入天然稀釋劑：

．第一杯，睡前半小時：飲用150-200c.c.的溫開水（約半個馬克杯）。這個小動作能有效降低清晨血液的黏稠度，且適量飲用並不會讓人半夜狂跑廁所。

．第二杯，起床睜眼立刻喝：醒來時切勿猛烈立刻下床以免姿勢性低血壓誘發中風。先在床上手腳活動一分鐘，隨後將床頭預放的溫開水喝下，以最快速度稀釋血液、啟動腎臟排毒。

盛夏防中暑及心血管急症，謹記國健署提出的「涼、補、心」三字訣：保持衣物通風透「涼」；主動「補」充水分，避免偏好重鹹、冰飲、手搖飲等易使血管急速收縮的飲食；並留「心」熱傷害。

而當身體已經出現不適，別只以為可能是太累、選擇「先睡一下」，這往往會讓人錯失黃金救命時機。一旦出現以下症狀，請立刻送醫：

．心肌梗塞典型症狀：突然出現胸悶、胸痛、冒冷汗、呼吸困難。黃金治療時間為12小時內，愈早打通血管，心臟損傷愈小。

．腦中風症狀（FAST原則）：臉不對稱（Face）、單側手臂無力（Arm）、說話不清楚（Speech），一旦符合其中一項，請把握時間（Time）送醫。腦中風的黃金治療時間僅3至6小時。

血管疾病並非突然來襲，日常生活中多注意補水、警覺生理警訊，就能守護心血管健康。

精華 FAQ

  • 因為夏季常有冷氣房與戶外高溫的劇烈溫差，加上流汗、呼吸造成水分快速流失，容易讓血液變濃稠、血壓波動，進而提高血栓、心肌梗塞與腦中風發生機率。

  • 可看3個警訊：晨尿呈濃茶色或深黃色、醒來口舌極乾並伴隨頭暈腦脹，以及睡前到起床體重差超過0.5公斤，這些都可能代表夜間水分流失過多。

  • 第一杯是睡前半小時喝150-200c.c.溫開水，幫助降低清晨血液黏稠度；第二杯是起床先在床上活動後立刻喝，目的是快速補水、稀釋血液並降低血栓風險。

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