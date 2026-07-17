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瘦太快 耳朵竟「聽見自己呼吸」 醫：快速減重逾10%恐傷耳

謝進盛
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醫師提醒，快速減重者可能會出現耳悶、回音等症狀，甚至還能清楚聽見自己的呼吸聲與說...
醫師提醒，快速減重者可能會出現耳悶、回音等症狀，甚至還能清楚聽見自己的呼吸聲與說話聲，嚴重時會影響專注力與日常生活；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，短時間內減重超過10%可能造成耳咽管開放症，出現耳悶、回音與自聲共鳴等症狀，應避免劇烈瘦身並及早就醫。

減重成為全球風氣，不少人透過飲食控制、減重藥物，甚至「瘦瘦針」加速體重下降。醫師提醒，快速減重超過10%恐引發耳咽管開放症，應循序漸進，避免短時間體重劇烈變化。

台灣衛福部新營醫院耳鼻喉科醫師翁群超指出，近期門診觀察到部分快速減重患者出現特殊耳部症狀，包括耳悶、回音，甚至能清楚聽見自己的呼吸聲與說話聲。

「有些患者形容，彷彿耳朵變成『放大器』，連自己講話與呼吸都被放大。」翁群超說明，減重過快，恐讓耳朵「密封結構失衡」。

他說明，耳咽管負責中耳與鼻咽之間的壓力調節，正常情況下維持閉合狀態。而在耳咽管周圍的脂肪與軟組織，具有穩定結構的重要作用。

然當短時間內體重快速下降，特別是在3至6個月內減重明顯時，這些支撐組織可能同步流失，導致耳咽管無法正常閉合，形成「耳咽管開放症（Patulous Eustachian Tube, PET）」。減重超過10%，須提高警覺。

翁群超指出，依臨床觀察與醫學文獻，當減重幅度超過原體重的10%至20%，可能出現典型症狀「自聲共鳴（Autophony）」。患者常見表現包括：說話聲出現明顯回音、呼吸聲異常放大 、偶有心跳聲被感知。

醫師表示，這些症狀在部分患者身上會被描述為「耳朵像變得很空」或「聲音在耳內反射」，嚴重時會影響專注力與日常生活。

姿勢變化為重要鑑別特徵，耳咽管開放症具有明顯的姿勢依賴性：包括站立或運動時症狀加劇或平躺或低頭時症狀緩解，此現象與頭頸部血流與組織張力變化有關，可能短暫改善耳咽管周圍支撐。

「減重不應以破壞生理平衡為代價。」翁群超強調，體重下降應循序漸進，避免短時間劇烈變化。若出現耳悶、聽見自身呼吸聲、回音等症狀，應速至耳鼻喉科就醫，透過內視鏡檢查評估耳咽管功能，並排除突發性耳聾等急症。

精華 FAQ

  • 因為耳咽管周圍的脂肪與軟組織流失後，原本負責壓力調節的結構失去支撐，耳咽管可能無法正常閉合，進而出現自聲共鳴，連呼吸聲和說話聲都會被放大。

  • 醫師指出，若在3至6個月內快速減重，且幅度超過原體重的10%到20%，就要提高警覺，因為這種變化較容易讓耳咽管支撐結構失衡，誘發典型症狀。

  • 應盡快到耳鼻喉科就醫，由醫師透過內視鏡等檢查評估耳咽管功能，並排除突發性耳聾等急症；平時減重也應循序漸進，避免短時間體重劇烈下降。

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