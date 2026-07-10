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七旬糖尿病人剪破腳趾惡化截趾 雷射針灸治療傷口癒合能走路

記者簡慧珍／彰化即時報導
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經過彰化縣員榮醫院中醫部治療，李姓婦人的左腳腳趾傷口癒合，已能不需要輔具自行站立...
經過彰化縣員榮醫院中醫部治療，李姓婦人的左腳腳趾傷口癒合，已能不需要輔具自行站立行走。（員榮提供）

台灣彰化縣70多歲李姓婦罹患糖尿病長期洗腎，數月前自行修剪腳趾甲剪破左腳大拇趾，敷藥但傷口持續惡化，併發蜂窩性組織炎、菌血症，住院3個月控制傷炎卻無法使傷口癒合，轉院接受雷射針灸治療，總算傷口癒合能走路。

▲ 影片來源：聯合新聞網

據了解，李姓病人去年底不小心剪破左腳大拇趾，因糖尿病末稍神經較遲鈍，等察覺時已發炎，她自行敷藥多日，被家人發現腳趾頭明顯異常紅腫，立刻帶到某醫院急診，醫師診斷為蜂窩性組織炎和菌血症須住院治療。

李姓病人住院3個月期間接受抗生素治療、4次外科清創手術，包括陸續截除左腳大拇趾、第二腳趾，卻因傷口不易癒合、持續流血而輸血5千西西，還做導管打通左下肢血管的手術和3次高壓氧治療，因對高壓氧治療產生耳朵疼痛、耳鳴等症狀而停止治療，傷口沒癒合且潰爛、惡臭。

家人辦理出院，帶李姓病人到某醫院整型外科，開立口服抗生素和囑咐每日換藥，同時也推輪椅送她到彰化縣員榮醫院中醫部求治，中醫部醫師張淵雅安排每周兩次雷射針灸治療，傷口開始好轉，原本無知覺的第四隻腳趾做第二次的雷射針灸治療後有明顯觸感，李姓病人能用ㄇ型助行器行走，治療3周可用雨傘輔助行走，4周無須輔具自行步行。

彰化縣員榮醫院中醫部醫師張淵雅今表示，人體大拇趾負責推進身體與承受大量體重，失去大拇趾會造成推進力不足，走路時容易跛行或將重心轉移至外側，增加其他部位負擔，第二腳趾缺失易使第三腳趾產生變形，造成足底局部壓力異常集中，極易在腳掌或腳趾關節處摩擦形成厚繭與潰瘍。

張雅淵說，雷射針灸利用特定波長的低能量雷射照射穴位與傷口周邊，刺激肥大細胞釋放特殊因子，強迫末梢微血管擴張、促進局部血液循環並活化受損的神經組織，但截肢處周邊組織血液循環仍不佳且有神經病變，剩餘組織承受高壓時極易反覆潰瘍，需極度謹慎防範進一步感染與高位截肢的風險。

精華 FAQ

  • 她因自行修剪腳趾甲時剪破左腳大拇趾，因糖尿病末稍神經遲鈍未及早察覺，之後又自行敷藥多日，結果延誤治療並讓感染持續惡化。

  • 住院3個月期間，她接受抗生素、4次清創手術、截除大拇趾與第二腳趾、輸血、血管打通手術及3次高壓氧治療，但因循環不佳、神經病變與感染反覆，傷口仍未癒合。

  • 轉到員榮醫院中醫部後，每周2次雷射針灸治療，傷口開始好轉，原本無知覺的腳趾出現觸感，3周可用助行器行走，4周後已能不靠輔具自行步行。

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