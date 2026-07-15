年輕人「生物年齡」 比上一代老更快 研究：推升罹癌風險

研究發現癌症年輕化可能與生物年齡老化有關；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 最新研究指出，年輕族群癌症上升可能與「加速生物老化」有關，身體老化速度較快者在55歲前罹癌風險更高，但目前仍屬觀察性結果。

近年來，愈來愈多研究發現，癌症 不再只是高齡族群的疾病。乳癌 、大腸癌、胰臟癌等多種癌症，近年在20至49歲年輕成人中的發生率持續上升，引起醫學界高度關注。究竟是什麼原因讓癌症有年輕化趨勢？最新發表於《自然醫學》（Nature Medicine）期刊的研究指出，一個可能的答案是：現代人的身體比上一代「老得更快」。

英國每日郵報（Daily Mail）報導，今年稍早已有研究顯示，包括乳癌、結直腸癌與胰臟癌在內的11種癌症，於20至49歲族群中的發生率持續增加。過去，癌症大多被視為與老化相關的疾病，因此這股年輕化現象讓專家積極尋找背後原因。

目前已提出多種可能解釋，包括高熱量、低營養的飲食模式、肥胖盛行率增加、吸菸與飲酒習慣、腸道菌相失衡，甚至是微塑膠等環境污染物暴露。然而，最新研究則將焦點放在另一項可能被忽略的因素──「生物年齡」（Biological Age）。

研究人員指出，傳統所說的年齡是指實際年齡（Chronological Age），也就是一個人出生至今的歲數；但生物年齡反映的則是身體細胞、器官與系統的實際老化程度。它受到飲食、運動、睡眠品質、壓力狀態、發炎反應以及整體代謝健康等多項因素影響，因此同樣40歲的人，生物年齡可能有很大差異。

研究團隊分析來自英國與美國約16萬4千名成年人的血液樣本及健康資料，比較不同世代之間的老化狀況。結果發現，出生於1965年至1974年間的人，相較於20年前出生的世代，在細胞與分子層面呈現更明顯的老化跡象。換句話說，他們的身體年齡看起來比實際年齡更老。

研究團隊認為，這代表不同世代之間可能存在生物老化速度的差異，也就是說，即使擁有相同的實際年齡，現代人的身體機能可能比上一代更早出現老化現象；這也讓研究人員開始思考，是否正是這種「提早老化」增加了年輕族群罹癌的可能性。不過研究人員也強調，癌症形成通常涉及多重因素，加速老化只是其中一項值得進一步探討的重要線索。

研究人員透過血液中的多項生物標記進行分析，包括DNA損傷、慢性發炎等反映身體「磨損程度」的指標。這些變化通常與不健康生活型態、環境污染暴露及代謝異常有關。

令人憂心的是，如今50多歲的族群，在年輕時期所呈現的生物老化速度，比現今70多歲族群快了約23%。研究顯示，這種「加速生物老化」（Accelerated Biological Ageing）現象，可能是近年癌症年輕化的重要線索之一。

研究也發現，生物年齡高於實際年齡的人，在55歲之前罹患癌症的風險顯著增加。

研究作者之一、美國華盛頓大學醫學院流行病學家Yin Cao表示，生物老化並不只是生日蛋糕上蠟燭數量的增加，而是反映身體內部細胞與分子層級累積的損耗。她指出，這些變化包括慢性發炎、免疫功能逐漸下降，以及細胞損傷持續累積等現象。

不過，研究團隊也強調，這是一項觀察性研究，尚無法證明加速生物老化會直接導致癌症。癌症形成往往涉及遺傳、環境、生活型態與生理變化等多重因素，因此未來仍需更大型、長期追蹤的研究，才能進一步確認兩者之間的因果關係。