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「腰痛、血尿、腹腫塊」以為結石 64歲男確診腎癌末期

游振昇
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腎癌初期症狀不明顯，等到出現腰部悶痛及血尿症狀時，通常已進入中晚期；示意圖。（圖...
腎癌初期症狀不明顯，等到出現腰部悶痛及血尿症狀時，通常已進入中晚期；示意圖。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：64歲男子因血尿與腰痛就醫，確診第四期腎細胞癌且已肺轉移。
  • 重點二：腎細胞癌早期症狀不明顯，血尿、腰痛與腹腫塊同現常已中晚期。
  • 重點三：晚期腎癌採標靶等整合治療，40歲以上高風險族群宜定期超音波。

64歲王姓男子最近出現血尿與左側腰部悶痛，以為只是結石或過度勞累未留意，直到症狀持續才就醫，泌尿科醫師表示，經超音波與電腦斷層檢查，發現左腎有一顆約6公分腫瘤，已出現肺部轉移，確診為第四期腎細胞癌，顯示血尿與腰痛等症狀出現時，病情常已進入中晚期，醫療團隊評估後，患者接受整合性治療並搭配「減積手術」，目前病情穩定，持續門診追蹤中。

台灣台中衛福部豐原醫院泌尿科主任林德祺指出，腎細胞癌早期多無明顯症狀，具有高度隱匿性，臨床上不少患者會將血尿或腰痛誤認為泌尿道感染或結石而延誤就醫，常見症狀包括血尿、腰痛及腹部腫塊，但當三者同時出現時，約有三成患者已發生遠端轉移。

林德祺表示，針對晚期個案，現今多採整合性治療策略，先透過標靶治療抑制腫瘤生長、減少血流供應並降低擴散速度，使病情趨於穩定，再視情況評估手術處置。他說，相較過去晚期腎癌多以手術或免疫治療為主，對於轉移患者控制效果有限，近年隨著新型標靶藥物與治療策略發展，部分患者已可透過分階段治療達到長期病情控制與生活品質維持。

他提醒，腎細胞癌與吸菸、肥胖、高血壓、長期接觸重金屬或化學溶劑，及慢性腎臟病與透析治療等因素相關，根據臨床觀察，腎細胞癌發生率有逐年上升趨勢，且男性發生率高於女性，加上早期症狀不明顯，部分患者確診時已屬中晚期；他建議40歲以上或具風險因子的族群，應定期接受腹部超音波檢查，以利早期發現，根據臨床顯示，第1、2期患者5年存活率可達9成以上，顯示及早診斷與治療對預後具有關鍵影響；若血尿持續出現或反覆發作，應儘早就醫檢查。

衛生福利部豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，王男確診為第四期腎細胞癌，透過標靶治療抑...
衛生福利部豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，王男確診為第四期腎細胞癌，透過標靶治療抑制腫瘤生長，再進行減積手術，目前病情穩定，持續門診追蹤中。（圖／衛福部豐原醫院提供）

精華 FAQ

  • 他先出現血尿與左側腰部悶痛，卻誤以為是結石或勞累所致而未即時就醫，直到症狀持續才檢查，結果發現已是第四期腎細胞癌並有肺部轉移。

  • 常見警訊包括血尿、腰痛與腹部腫塊，但早期多半沒有明顯症狀，因此患者常誤認為感染或結石，等到三者同時出現時，往往已進入中晚期甚至轉移。

  • 晚期多採整合性治療，先以標靶治療控制腫瘤，再視情況搭配手術如減積手術；40歲以上或具吸菸、肥胖、高血壓等風險者，建議定期做腹部超音波。

腫瘤 高血壓

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