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高血脂擅自停藥險釀大禍 63歲男冠狀動脈嚴重阻塞

王長鼎
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醫師提醒，高血脂病患若自行停藥，恐會導致心導管遭血脂堵塞，可透過疏通心導管與血管...
醫師提醒，高血脂病患若自行停藥，恐會導致心導管遭血脂堵塞，可透過疏通心導管與血管，讓胸悶及喘的症狀大幅改善；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

63歲男子因高血脂自行停藥，造成冠狀動脈支架嚴重阻塞，經緊急介入後改善；醫師提醒高血脂是隱形殺手，應規律用藥並控制風險。

現年63歲的呂先生，十多年前因高血糖與高血脂就醫，當時除接受藥物控制外，更曾因冠狀動脈狹窄接受心導管手術。術後病況穩定，但呂先生自覺身體無異樣，竟長期中斷門診追蹤並自行停藥。近期，呂先生頻繁出現胸悶、呼吸喘等症狀，回診檢查驚見過去植入的心導管支架，因血脂長期未受控制而嚴重阻塞。所幸經心臟血管科醫師緊急介入治療疏通，症狀大幅改善。目前呂先生已恢復規律用藥與追蹤，成功化解潛在心血管危機。

高血脂與高血糖、高血壓並列為「三高」疾病。台北慈濟醫院心臟血管科醫師李家誠指出，高血脂初期通常無明顯症狀，被稱為「隱形殺手」，待民眾出現胸悶、胸痛時，血管病變往往已相當嚴重。過多的脂肪與膽固醇會在動脈內壁堆積形成斑塊，造成「動脈粥狀硬化」，一旦斑塊破裂引發血栓，將阻斷血流，導致冠心病、心肌梗塞或腦中風。根據台灣衛福部統計，高血脂患者罹患心臟病與中風的風險，分別是一般人的1.43倍與1.38倍。

目前血脂評估指標包含總膽固醇、三酸甘油酯、高密度與低密度脂蛋白。李家誠提醒，臨床上常有低密度脂蛋白數值看似正常，但致病性脂蛋白顆粒數量已超標的情況，導致風險被低估。建議患者可透過「載脂蛋白B（ApoB）」檢測，精準評估血液中具致粥樣硬化性的顆粒總數，提供更完整的臨床診斷依據。

李家誠表示，治療關鍵在規律用藥不可輕忽，針對治療策略，他強調必須視風險等級而定，包括生活型態調整，若屬輕度高血脂，建議均衡飲食、規律運動；積極藥物介入，若數值明顯超標，或合併糖尿病、高血壓、慢性腎病，應及早藥物治療。一般患者目標為將低密度脂蛋白控制在100mg/dL以下；曾發生心血管事件的高風險群，則需降至70mg/dL以下，以降低復發風險。

李家誠呼籲，保健食品如魚油、輔酶Q10僅具輔助效果，絕不可替代正規醫療。高風險族群切勿因自覺身體健康而擅自停藥，應妥善控制病情，防範致命心血管疾病發生。

圖中U型處為心導管，術前可見紅色箭頭處因血脂堵塞變得狹窄。(圖／台北慈濟醫院提供...
圖中U型處為心導管，術前可見紅色箭頭處因血脂堵塞變得狹窄。(圖／台北慈濟醫院提供)

精華 FAQ

  • 他十多年前曾因高血糖與高血脂接受心導管手術，術後自覺無異樣，便長期停藥且未回診追蹤，導致血脂失控，支架逐漸再度嚴重阻塞。

  • 因為高血脂初期通常沒有明顯症狀，民眾常在胸悶、胸痛等不適出現時才發現問題，但此時血管病變多已明顯，可能已進展為心梗或中風風險。

  • 醫師建議依風險分級治療，輕症先調整飲食與運動；若數值過高或合併慢性病，應及早用藥。一般LDL目標低於100，高風險者則應低於70。

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