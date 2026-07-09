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慢性中耳炎 手術防聽力受損惡化

記者周宗禎
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許多慢性中耳炎患者因藥物無效、必須手術，新式微創手術風險低。(圖／院方提供)
許多慢性中耳炎患者因藥物無效、必須手術，新式微創手術風險低。(圖／院方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

慢性中耳炎常由耳膜穿孔或反覆感染引起，若拖延不治恐惡化聽力與生活品質；醫師建議依病情採藥物或微創手術處理。

很多孩童有所謂的「臭耳朵」問題，也常有人掏耳朵不小心戳破耳膜，因為沒有影響聽力、生活或不想治療，長期沒理會、變成慢性中耳炎，直到影響聽力或生活才找醫生。

台灣衛福部台南醫院、成大醫院耳鼻喉科主治醫師黃奕婷表示，慢性中耳炎是指中耳腔持續發炎超過三個月，常見耳膜穿孔，有耳朵流膿及聽力逐漸下降症狀。

化膿性中耳炎患者在感冒、免疫力下降或耳朵進水時，容易誘發急性發炎並流膿。長期發炎可能導致聽小骨受損或沾黏，影響聲音傳導，嚴重者可能波及內耳，造成慢性眩暈及感音神經性聽力損失。

黃奕婷舉相關案例：65歲患者自幼中耳炎耳膜破裂且未癒合。多年來耳朵反覆出現分泌物與異味，單側聽力也逐漸下降，對日常生活造成困擾。確診慢性中耳炎後，接受耳內視鏡鼓室成型手術，恢復良好，不再發炎流膿，聽力維持穩定。

另一40歲患者自己掏耳朵不慎戳破耳膜，聽力輕微下降，但過了三個月耳膜遲未癒合，為避免細菌感染，無法維持每天晨泳習慣，與醫師討論後接受內視鏡鼓室成型手術，恢復快速，預計耳膜長好即可恢復游泳習慣。

黃奕婷指出，另一類慢性中耳炎是膽脂瘤、俗稱珍珠瘤，多因耳咽管功能不良，耳膜塌陷並使上皮組織堆積形成病灶。膽脂瘤會逐漸侵蝕聽小骨及周圍顳骨結構，除聽力喪失嚴重時可能引發顏面神經麻痺、眩暈，甚至顱內感染等併發症。

她說，化膿性中耳炎初期可保守治療，使用抗生素耳滴劑及局部治療控制感染；若藥物控制效果不佳，或合併膽脂瘤，則建議手術治療清除病灶、重建聽小骨並修補耳膜，避免聽力持續惡化及併發症。

傳統手術多由耳後切口，須剃髮，傷口長度五公分以上，術後需頭部包紮，住院與恢復時間較長。近年來，耳內視鏡微創手術逐漸普及，傷口小、手術時間短及恢復快速，已成耳科手術趨勢。然而，此技術仍有限制，例如不適用病灶延伸至乳突的膽脂瘤，或耳道過度狹窄患者。黃奕婷建議，治療前應與醫師充分討論，才能最適合治療方案。

精華 FAQ

  • 慢性中耳炎是中耳腔持續發炎超過三個月，常見於耳膜穿孔未癒合、反覆流膿、耳朵有異味，並伴隨聽力逐漸下降，若長期忽視，病情可能持續惡化。

  • 長期發炎可能讓聽小骨受損或沾黏，影響聲音傳導；若波及內耳，還可能出現慢性眩暈與感音神經性聽力損失，嚴重時甚至會有顏面神經麻痺或顱內感染。

  • 若抗生素耳滴劑與局部治療無法控制感染，或合併膽脂瘤，就會建議手術清除病灶、重建聽小骨並修補耳膜，以避免聽力持續惡化與後續併發症。

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