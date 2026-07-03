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6旬婦罹癌害怕胃切除 林口長庚導入手術機器人順利切除癌細胞

記者廖靜清／台北即時報導
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Hugo機械手臂系統使林口長庚在多項微創手術領域獲得進一步突破，為病人提供更多元...
Hugo機械手臂系統使林口長庚在多項微創手術領域獲得進一步突破，為病人提供更多元且高品質的治療選擇。（長庚醫院提供）

「原本以為胃癌手術一定要開大刀，沒想到術後只有幾個不到1公分的小傷口。」60歲李小姐今年2月確診早期胃癌，原本擔心手術風險、疼痛及漫長恢復期，在林口長庚接受新一代Hugo機械手臂輔助微創胃切除手術後，恢復順利，很快重返正常生活。

林口長庚醫院副院長李威震表示，國人十大癌症死亡率中就有五個與消化器官有關，包括胃癌、大腸直腸癌、食道癌、胰臟癌等，這些也是台灣發生率極高的癌症類型。消化道癌長年佔據國人癌症發生與死亡人數的前段班，隨著機械手臂技術提升，可進行精準的腫瘤切除，以及完成腸道重建，成為醫師進行精準微創手術的利器。

李威震說，近年隨著微創醫療快速發展，機械手臂手術已成為國際外科重要趨勢。林口長庚正式導入Hugo機械手臂輔助手術系統，已成功應用於胃癌、疝氣修補、膽囊切除等手術，希望提供患者更精準、安全的治療選擇。

林口長庚醫院一般外科主治醫師蔡駿逸指出，目前消化道癌症手術主要仍以腹腔鏡及機械手臂為主，腹腔鏡技術成熟，但器械活動角度有限。機械手臂則能提供更穩定的立體視野及更靈活的操作能力，在腫瘤切除、淋巴廓清及精細縫合時更具優勢。

蔡駿逸指出，新一代手術系統的特色，在於採用三至四支可獨立配置的機械手臂，不同於部分固定式機械手臂設計，每支機械手臂都可依病人體型及手術需求個別調整位置，不僅增加手術空間運用彈性，也提升不同術式的適應性與效率。系統搭配高解析3D立體影像，可將手術視野高倍率放大，可更清楚辨識腫瘤、神經及血管位置，提升精細操作能力。

蔡駿逸表示，機械手臂最大的優勢並非「機器自己開刀」，而是協助醫師更精準完成手術。透過微創方式，可降低周圍正常組織傷害，減少出血及術後疼痛，也有助降低部分併發症風險，病人通常傷口較小、恢復較快、住院時間也可望縮短，尤其在神經及重要組織保留方面更具優勢。

不過，並非所有患者都適合接受機械手臂手術。蔡駿逸提醒，若曾接受多次腹部手術導致嚴重沾黏、腹壁過厚的極度肥胖患者、腹腔內仍有急性感染發炎，或心肺功能不足、無法承受全身麻醉及氣腹壓力者，仍須經醫師詳細評估，再決定是否適合採用機械手臂治療。

Hugo機械手臂成功應用於胃癌等高複雜手術。（長庚醫院提供）
Hugo機械手臂成功應用於胃癌等高複雜手術。（長庚醫院提供）

精華 FAQ

  • 醫院為60歲早期胃癌患者施行新一代Hugo機械手臂輔助微創胃切除手術，透過小傷口完成癌細胞切除，降低疼痛與恢復負擔。

  • 機械手臂可提供更穩定的立體視野與更靈活的操作角度，對腫瘤切除、淋巴廓清及精細縫合更有利，也能減少周邊正常組織受損。

  • 若曾多次腹部手術造成嚴重沾黏、屬極度肥胖、腹腔仍有急性感染發炎，或心肺功能不足以承受麻醉與氣腹壓力，仍需醫師評估。

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