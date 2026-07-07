卵巢癌發現多已晚期 醫揭提高存活率關鍵 開刀須徹底清除

定期腹部超音波，是降低卵巢癌死亡風險的最佳方法；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 卵巢癌多因初期無症狀，確診時常已屬晚期。

卵巢癌多因初期無症狀，確診時常已屬晚期。 重點二： 標準治療以手術加化療為主，徹底清除腫瘤最關鍵。

標準治療以手術加化療為主，徹底清除腫瘤最關鍵。 重點三：若腫瘤過大或擴散嚴重，可先化療再做減癌手術。

台灣婦產科名醫劉偉民2015年為一名卵巢癌復發患者施行達文西手術切除腫瘤 ，但患者術後不到一年因癌症 轉移病逝。劉偉民表示，患者當時癌症已擴散至腹腔，即使採開腹手術，也無法改變死亡結果。台灣婦癌醫學會理事長鄭雅敏說，卵巢癌標準治療以「手術加化學治療」為核心，手術能否將腫瘤徹底清除，是預後重要關鍵。

卵巢位於骨盆腔深處，腫瘤生長初期沒有明顯症狀，加上缺乏有效的篩檢工具，逾半卵巢癌的患者確診時已是晚期。鄭雅敏說，卵巢癌的治療第一步通常是手術，許多患者初期僅出現腹脹、腹水、骨盆腔腫瘤等症狀，單靠影像檢查仍無法百分之百確認是否為惡性腫瘤，必須透過手術取得組織進行病理檢查。

鄭雅敏說，手術中常會進行「冷凍切片」，約30分鐘即可初步判斷腫瘤是良性或惡性。若確認為卵巢癌，會進一步進行癌症分期及減癌手術，盡可能將腹腔內可見腫瘤清除乾淨，以評估疾病擴散程度及後續治療方向。卵巢癌的正式分期主要依據手術觀察與病理結果判定，手術不僅是治療，也是診斷的重要環節。

完成手術後，標準治療還需搭配化療，以消滅肉眼無法看見的殘存癌細胞 ，降低復發風險。鄭雅敏指出，對婦癌科醫師而言，「能否把腫瘤清除乾淨」相當重要，因為手術後殘留腫瘤愈少，若能控制在一公分以下甚至完全無殘留，存活率及預後顯著改善。

不過，並非所有患者都適合一開始就接受手術。若經檢查評估，發現癌細胞已廣泛擴散、腹水嚴重，或腫瘤範圍過大，無法透過首次手術達到理想清除效果，則會考慮先採取「前導性化學治療」，先進行約三至六個療程化療，待腫瘤縮小後再安排減癌手術，術後再接續化療。

至於卵巢癌為何容易復發？鄭雅敏指出，關鍵仍在於「發現太晚」。由於卵巢位於骨盆深處，體積又小，早期幾乎沒有特異症狀，多數患者確診時已是晚期，癌細胞已擴散至腹膜、腸道或其他器官。疾病範圍愈廣，後續復發機率自然愈高，也使卵巢癌成為婦科癌症中死亡率最高的癌症之一。

鄭雅敏分析，雖然卵巢癌好發年齡仍以50歲以上女性為主，但從流行病學角度觀察，晚婚、晚育及不孕女性確實屬於較高風險族群。因卵巢每個月都會經歷卵泡生長、排卵及修復過程，長年反覆進行細胞增生與修補，過程中若受到基因異常或環境因子影響，就可能增加癌化風險。