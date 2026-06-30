頻尿、排尿困難未必是老化 1數據揪出早期攝護腺癌

攝護腺癌是中高齡男性好發的癌症，早期幾乎無症狀；示意圖。(圖／123RF)

攝護腺癌是男性常見的癌症之一，不少人在得知罹患攝護腺癌後，往往聯想到失能、性功能受損，甚至危及生命。然而，隨著篩檢工具與治療技術持續進步，多數患者只要及早發現並接受適當治療，通常都能獲得良好療效。醫師提醒，民眾不應被網路上的錯誤資訊影響，而應了解攝護腺癌的真正風險及各項治療選擇。

攝護腺位於男性膀胱下方、直腸前方，主要功能是分泌精液中的液體成分。當攝護腺細胞異常增生並形成惡性腫瘤時，即為攝護腺癌，其中大多數屬於生長速度相對緩慢的腺癌。

醫師指出，年齡超過50歲、一等親曾罹患攝護腺癌、帶有BRCA1或BRCA2等基因變異，以及肥胖或有代謝異常者，均屬於攝護腺癌的高風險族群，應提高警覺。

定位放射治療 縮短療程

早期攝護腺癌通常沒有明顯症狀，許多患者是在健康檢查中，透過攝護腺特異抗原（PSA）數值異常而發現病變。隨著病情進展，可能出現頻尿、夜尿增加、排尿困難、尿流變細、排尿疼痛、血尿、血精、勃起功能障礙，以及腰背、骨盆或髖部疼痛等症狀，別以為都只是老化症狀。若癌細胞轉移，最常侵犯骨骼與淋巴結。

許多人擔心攝護腺癌治療過程漫長，會影響生活品質。醫師表示，過去放射治療通常需要持續七至八周，但現今部分患者可接受立體定位放射治療（SBRT），療程可縮短至數次完成，不少患者在治療期間仍可維持工作、運動及日常生活。

此外，不少患者認為切除攝護腺後就不會再復發，但即使接受根除性攝護腺切除術，仍有少數患者可能因微小癌細胞殘留而復發，因此無論選擇手術或放射治療，治療後都需要長期追蹤PSA數值。

對於性功能影響也是患者關心的問題。醫師表示，手術與放射治療皆可能影響勃起功能，但研究顯示，部分接受放療的患者在保留性功能方面並不遜於手術治療者。目前也已有口服藥物、真空助勃器等方式，可協助改善相關困擾。

部分患者 需荷爾蒙治療

部分攝護腺癌患者可能需要接受抑制男性荷爾蒙的治療，可能出現熱潮紅、疲倦、體重增加、肌肉流失與性欲下降等副作用，但並非所有患者都需要接受荷爾蒙治療，規律運動也有助於減輕相關不適。

醫師指出，攝護腺癌並非一定需要立即開刀。對於低風險且生長緩慢的腫瘤，可採主動監測或觀察等待方式，定期進行PSA檢測、磁振造影及切片追蹤，以避免過度治療。

醫師強調，若能在癌細胞仍侷限於攝護腺時及早發現，患者五年存活率接近百分之百。因此，50歲以上男性、有家族病史及其他高風險族群，應與醫師討論是否接受檢測與相關篩檢。