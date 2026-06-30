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電視愈開愈大聲？長輩聽力受損 失智風險增1.4倍

記者沈能元／台北報導
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若發現長輩看電視的音量已超過一般人可忍受的範圍，或說話時容易誤解他人意思，應帶長...
若發現長輩看電視的音量已超過一般人可忍受的範圍，或說話時容易誤解他人意思，應帶長輩就醫檢查聽力，聽損者可透過戴助聽器，降低失智風險。（圖／123RF）

國際知名醫學期刊「刺胳針」發表14項失智風險因子，包括糖尿病、高膽固醇、高血壓、肥胖、吸菸、空汙、頭部受傷，以及憂鬱症、不運動、飲酒，與低教育程度、聽力障礙、視力損傷、社交孤立等。醫師表示，聽損是失智危險因素之一，依「刺胳針」研究指出，若能改善聽損可降低7％失智風險。另有國際研究指出，聽損者較沒有聽損者，失智風險增加1.4倍，但聽損者可透過配戴助聽器，降低失智風險。

台灣高雄醫學大學神經科學研究中心主任楊淵韓表示，聽損與失智相關原因是大腦顳葉同時管理聽力及語言，聽損時也會影響語言無法溝通、動腦，容易引發失智症。建議一旦家人發現長輩看電視的音量已超過一般人可忍受的範圍，或說話時容易誤解他人意思，應帶長輩就醫檢查聽力。

以台灣為例，65歲以上出現聽力不佳的長者約有六成，台北榮總神經內科副主任傅中玲說，國際研究指出，聽損者較沒有聽損者，失智風險增加1.4倍，但聽力不佳可戴助聽器，降低失智風險。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，不只是聽力，視力受損時看不清楚，無法看電視、閱讀與外界連結，也會增加失智風險，呼籲年長者因白內障造成視力障礙時，應置換水晶體，恢復視力。傅中玲也說，北榮研究發現，若有缺牙、牙齒咬合不正等，也容易增加失智風險，建議應戴假牙，降低失智風險。

精華 FAQ

  • 醫師說，大腦顳葉同時負責聽力與語言處理，聽損會讓溝通與理解能力下降，也減少動腦刺激，長期下來更容易提高失智風險。

  • 研究指出，聽損者若及早就醫檢查，並依狀況配戴助聽器，有助改善聽覺輸入與社交互動，進而降低失智風險。

  • 內文提到，視力受損會減少與外界連結，缺牙或咬合不正也可能影響咀嚼與營養，因此都可能增加失智風險，應及早治療。

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