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50歲男頭痛像電擊 「皮蛇」上身險眼瞎 2類人確診風險高

記者趙容萱
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台灣一名50歲男上班族因工作壓力大、失眠，突然劇烈頭痛，就醫服藥仍不見好轉，直到額頭開始狂冒紅疹水泡，蔓延至眼眶、背部，伴隨如電擊般抽痛，求診後確診為俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，所幸醫治及時，保住眼睛。男子表示，避免「皮蛇」復發，已諮詢要打疫苗預防。

醫師施勝桓觀察發現，新冠疫情後，診間收治帶狀皰疹病患是疫情前的二至三倍，可能與疫情後，免疫力低下有關，尤其在50歲以上壓力族，以及常熬夜的年輕族群這二個族群最為明顯。

施勝桓說明，該名男病患就醫時，病毒已侵襲至眼周神經，若再晚一步醫治，恐導致結膜炎等，造成永久性視力受損。所幸及時投予抗病毒藥物與疼痛控制，病況舒緩。

男病患表示，皮蛇痛是像電擊疫的神經痛，發作起來比酷刑還慘，更嚴重的是，病毒差點侵犯到眼睛，太可怕了。他不想再經歷這種痛苦了，為了避免復發，他除了配合醫囑，改善生活作息、透過飲食、運動，增加自身免疫力，也已向醫師諮詢並安排疫苗接種。

施勝桓指出，帶狀皰疹的特點是「先痛後長疹」，初期可能僅有局部刺痛或痠痛，容易被誤認為偏頭痛、感冒或肌肉受傷。施醫師警告，病毒會沿著神經分布發作，若長在臉部沿著三叉神經侵犯眼部，若不及時醫治恐導致失明，若長在下腹部，沒有及時治療，甚至可能引發尿失禁。

施勝桓強調，帶狀疱疹是人體過去感染水痘後，病毒長期潛伏在體內，一旦免疫力下降時就會重新活化復發，因此曾得過水痘者，都有罹患帶狀疱疹的風險。

精華 FAQ

  • 他因工作壓力大又長期失眠，先出現劇烈頭痛與抽痛，之後額頭冒出紅疹水泡並擴散到眼眶與背部，就醫後確診為帶狀皰疹。

  • 醫師觀察疫情後病例明顯增加，特別是50歲以上的壓力族，以及常熬夜、作息不正常的年輕族群，因免疫力下降而更容易發作。

  • 帶狀皰疹會沿神經分布發作，若侵犯臉部三叉神經靠近眼睛，可能導致結膜炎甚至失明；若長在下腹部，嚴重時也可能引發尿失禁。

疫情 疫苗 免疫力

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