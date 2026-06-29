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脂蛋白(a)比壞膽固醇更致命 濃度過高心血管風險增27%

記者陳雨鑫
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研究顯示，脂蛋白（a）濃度若達30mg/dL以上，重大心血管疾病風險顯著增加27...
研究顯示，脂蛋白（a）濃度若達30mg/dL以上，重大心血管疾病風險顯著增加27%。(圖/AI生成)

AI摘要

文章摘要整理：

林口長庚研究發現，脂蛋白(a)濃度超過30mg/dL即使在亞洲族群也會顯著提高心血管風險，且目前降膽固醇藥物難以有效控制。

許多致死疾病都與心血管有關，台灣林口長庚醫院心臟內科團隊分析，並進行平均6.6年追蹤後發現，脂蛋白（a）濃度若達30mg/dL以上，重大心血管疾病風險顯著增加27%；脂蛋白（a）數值每增加10mg/dL，風險再增加約7%。研究顯示，亞洲族群的風險門檻可能低於歐美標準，若沿用現行歐美指引，恐低估實際心血管風險。

脂蛋白（a）是一種特殊的血脂蛋白，其結構與俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白（LDL）相似，但外層多了一段apolipoprotein（a）蛋白質，使其具有較強的發炎、促血栓及促進動脈硬化特性，因此被認為與心血管疾病發生密切相關。

研究團隊發現，當脂蛋白（a）濃度超過30mg/dL時，心肌梗塞、缺血性腦中風、冠狀動脈介入治療、周邊血管手術及心因性死亡等重大心血管事件風險均明顯增加，相較於脂蛋白（a）低於30mg/dL者，風險提高27%。此結果不論是尚未發生心血管疾病者，或已有病史者，皆呈現一致趨勢。

研究指出，脂蛋白（a）與心血管風險呈現「連續上升」關係，每增加10mg/dL，重大心血管疾病風險增加約7%。此外，在尚未發生心血管疾病的族群中，若脂蛋白（a）超過50mg/dL，死亡風險較低於50mg/dL者增加17%。

台灣林口長庚心臟內科主治醫師陳東藝表示，過去多數研究來自歐美國家，普遍認為脂蛋白（a）需達50mg/dL甚至90mg/dL以上才具明顯危害性。但亞洲族群脂蛋白（a）濃度普遍較低，但風險可能在更低數值就開始上升，顯示風險評估標準應依族群特性重新調整。

陳東藝指出，脂蛋白（a）有九成以上受遺傳因素影響，目前常用降膽固醇藥物難以有效降低其濃度，因此被視為心血管疾病的重要「殘餘風險」指標。即使患者已將LDL膽固醇控制達標，若脂蛋白（a）偏高，仍可能持續面臨心血管疾病威脅。相關成果已刊登於「European Journal of Preventive Cardiology」期刊中。

精華 FAQ

  • 研究指出，脂蛋白(a)濃度達30mg/dL以上，重大心血管疾病風險就會顯著增加27%，包括心肌梗塞、中風、介入治療與心因性死亡等事件都會上升。

  • 脂蛋白(a)與LDL相似，但多了apolipoprotein(a)，因此更具發炎、促血栓與促進動脈硬化的特性，較容易推升心血管疾病與死亡風險。

  • 研究顯示亞洲族群的脂蛋白(a)風險門檻可能低於歐美標準，若仍沿用歐美常用的50或90mg/dL指引，可能低估實際心血管風險。

中風 心血管疾病

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