憂鬱症與腸道健康有關？醫：短鏈脂肪酸…大腦快樂關鍵

醫師指出，腸道菌群產生的「短鏈脂肪酸」，有助於增加大腦的「快樂物質」；示意圖。（圖／123RF）

提到憂鬱症 ，你是不是只想到壓力大或腦袋裡的血清素不足？其實，影響情緒的關鍵可能藏在你的肚子裡。台灣安南醫院最新研究發現，腸道菌群產生的「短鏈脂肪酸」可能是擊退憂鬱症的神祕幫手：吃得對、吃得好可以幫助改善憂鬱症。

短鏈脂肪酸 護腸護腦

身兼國際營養醫學學會（ISNPR）副主席、官方期刊Nutritional Psychiatry主編及實務準則治療指引制定者的安南醫院醫學研究部副院長蘇冠賓教授，分析了全球8篇人體研究和52篇動物實驗，發現憂鬱症患者血液中的短鏈脂肪酸（SCFAs）濃度明顯偏低。

蘇冠賓表示，短鏈脂肪酸是腸道好菌分解膳食纖維後產生的「超級精華液」，其中包括有：乙酸、丙酸和丁酸，不只能保護腸道，還能穿過血腦屏障進入大腦，幫助調節免疫力 、保護神經，甚至增加大腦的「快樂物質」。而憂鬱症患者血液中的短鏈脂肪酸全面縮水，尤其是乙酸下降最為明顯，「這顯示大腦情緒出狀況，可能正是因為腸道好菌沒力氣生產這些精華液了。」

這是所謂的「腦腸軸」，就像是一條連接大腦與腸道的情緒高速公路。蘇冠賓說，腸道內數以兆計的微生物會透過神經（如迷走神經）、免疫系統以及它們分泌的「短鏈脂肪酸」等物質，不斷與大腦交換訊息。當腸道菌相失衡時，這條公路就會傳遞錯誤的訊號，誘發大腦發炎，甚至導致憂鬱。

腸腦軸狀況 抽血可驗

蘇冠賓指出，過去診斷憂鬱症多靠訪談和問卷，但這項研究顯示未來有機會可透過「驗血」等客觀指標，精準判斷患者的腸腦軸健康狀況。當膳食纖維攝取不足、腸道好菌減失，身體會處於慢性發炎狀態，進而干擾情緒；由此，憂鬱症並非單純的心理脆弱，而是一場關乎大腦、免疫系統與腸道微生態的「全身性風暴」。

針對這項研究成果，蘇冠賓表示，未來憂鬱症的治療將會朝向個人化：結合傳統藥物、高濃度EPA魚油或益生菌，再加上高纖飲食，以全方位守護腸腦健康。（本文由「NOW健康」提供）