癌症手術後 復發預防更重要 「前3年」是黃金期

醫師提醒，乳癌治療不只聚焦腫瘤是否消失，更應著重復發風險管理，患者仍應定期追蹤；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 乳癌手術或治療後不能掉以輕心，前3年是防復發黃金期，高風險患者可與醫師討論荷爾蒙治療及加強型輔助用藥。

許多病友歷經癌症 手術、化療或放療後，以為終於可以鬆一口氣，醫師提醒，真正的挑戰才剛開始。因部分癌細胞 可能進入「休眠狀態」，數年後再度甦醒，導致復發甚至轉移，因此術後防復發治療至關重要。

「罹患乳癌 的前三年，被視為降低復發風險的關鍵黃金期。」台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，台灣的乳癌患者多集中於45至65歲之間，相較歐美發病年齡更年輕，許多人正值工作與家庭責任最沉重的階段，一旦疾病復發，不僅衝擊個人健康，也影響家庭與社會生產力。

醫界觀察，許多病友以為完成手術、化療後能「畢業」，但荷爾蒙陽性乳癌患者通常仍需接受長達5至10年的荷爾蒙治療。而部分復發並非發生在治療初期，而是在完成治療多年後才出現。陳芳銘指出，這與癌細胞具有休眠特性有關，癌細胞可能暫時潛伏體內，等待適當時機再度活化，形成「長尾復發」現象。

林口長庚紀念醫院乳房醫學中心主任郭玟伶表示，許多人以為「無淋巴結轉移」就是低風險，但研究顯示，即便是無淋巴結侵犯的早期荷爾蒙陽性病患，每5人仍有1人可能面臨復發。術後前三年是阻斷癌細胞活化的重要窗口期，若能在此階段透過更積極的治療策略介入，可望降低復發風險。

郭玟伶指出，復發風險不能只看淋巴結是否轉移，還需綜合考量腫瘤大小、患者年齡、細胞分裂指數Ki-67以及腫瘤分化程度等因素，才能更精準評估病情。即使沒有淋巴結轉移，部分患者仍可能屬於高風險族群，不可掉以輕心。

近年乳癌治療有新進展，除了標準荷爾蒙治療外，臨床上已有細胞週期抑制劑（CDK4/6抑制劑）可作為加強型輔助治療，藉由抑制癌細胞增殖機制，進一步降低復發風險。根據最新國際治療指引，相關藥物已被列為高風險早期荷爾蒙陽性乳癌的重要治療選項。

今年50多歲的王小姐，43歲確診乳癌，當時察覺乳房有偶發的「抽痛感」，且兩側大小略顯不一，起初超音波看似一般水泡，在醫師建議下進行穿刺檢查，確診為「早期荷爾蒙陽性乳癌」。經歷半年術前化學治療，腫瘤並沒有顯著縮小與消除，必須透過手術切除與放射線治療。

即使撐過了辛苦的「全餐」療程，王小姐卻沒有「痊癒」的喜悅，復發恐懼揮之不去。後來參與細胞周期抑制劑相關臨床試驗，逐漸擺脫焦慮感。郭玟伶提醒，乳癌治療不只聚焦腫瘤是否消失，更應著重復發風險管理。尤其荷爾蒙陽性乳癌患者，應定期追蹤、規律服藥，並與醫師討論是否需更積極的輔助治療。