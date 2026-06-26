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黃大煒曾因「心臟衰竭」送治 醫生：喘、腫、倦、咳是四徵兆

記者沈能元／台北報導
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醫師提醒，心臟衰竭常見喘、腫、倦、咳與尿少等警訊，若已出現爬樓梯、掃地就會感到疲...
醫師提醒，心臟衰竭常見喘、腫、倦、咳與尿少等警訊，若已出現爬樓梯、掃地就會感到疲倦或呼吸困難，應盡速就醫；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

黃大煒驚傳離世後，醫師回顧心臟衰竭常見的喘、腫、倦、咳與尿少等警訊，並提醒病情可能引發猝死，第二級以上症狀應儘速就醫。

資深音樂人黃大煒驚傳6月2日於美國夏威夷猝逝，震驚演藝圈。醫師於臉書表示，據傳，黃大煒4年前曾因「心臟衰竭」送醫，當時一度命危，醫師提醒，心臟衰竭有突發猝死的風險，常見原因包括突發性心律不整，或是最終導致心肺及呼吸功能衰竭。

黃大煒曾透露，2021年夏天游泳、曬太陽後，雙腳出現異常水腫，半夜也因喘不過氣驚醒，原以為只是曬傷或疫苗副作用，未特別留意，直到症狀持續惡化才就醫。

胸腔科醫師蘇一峰說，心臟衰竭的四大核心徵兆，包括喘(呼吸困難)，尤其是初期在爬樓梯、搬重物時，容易氣喘吁吁。隨著病情惡化，平躺時會感到呼吸困難，甚至會在夜間因呼吸困難而突然驚醒，必須坐起來或墊高枕頭才能緩解。

腫(水腫)，因血液回流不佳，體液滯留導致水腫。常見於腳踝、雙腿、腹部會有腹水，嚴重時會有頸部靜脈腫脹。倦(容易疲勞)，因心輸出量減少導致全身組織缺氧，患者會感到極度虛弱、容易疲倦，即使進行輕微日常活動也難以負荷。

咳與尿少，可能出現久咳、帶有血絲或粉紅色的泡沫痰。此外，因為心臟衰竭，腎臟也因此尿液變少。白天因心輸出量及腎血流減少，尿量減少，但夜間因平躺造成腎血流量相對增加，導致夜間頻尿。

心衰竭 嚴重程度分四級

蘇一峰說，美國紐約心臟協會(NYHA)分級評估心衰竭的嚴重程度，通常依據患者身體活動受限的程度。

第一級：日常活動不會引起過度疲勞或呼吸困難，無身體活動限制。

第二級：休息時舒適，但從事一般日常活動（如爬樓梯、掃地）就會感到疲倦或呼吸困難。

第三級：休息時緩解，但從事輕微活動（如刷牙、走一小段路）就會出現明顯喘氣與疲憊。

第四級：無法執行任何活動，即使在休息或靜止狀態下，也會感到呼吸困難與不適。一旦出現第二級以上症狀就應盡速就醫，避免延誤病情。

精華 FAQ

  • 報導指出，他在2021年夏天游泳曬太陽後，曾出現雙腳異常水腫，夜裡也會喘不過氣驚醒，症狀持續惡化後才就醫，當時曾被提到與心臟衰竭有關。

  • 蘇一峰醫師指出，核心徵兆包括喘、腫、倦、咳與尿少。喘是呼吸困難，腫是下肢或腹部水腫，倦是容易疲勞，咳則可能伴隨粉紅泡沫痰或夜間頻尿。

  • NYHA分級以活動受限程度評估，第一級幾乎無限制，第二級做一般家務就會喘，第三級輕微活動也不適，第四級連休息都喘；只要達第二級以上就應盡快就醫。

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