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四肢劇痛「像電到」 叢狀神經纖維瘤作祟

記者廖靜清
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醫師表示，叢狀神經纖維瘤雖持續追蹤與定期評估相當重要，避免惡性轉變；示意圖。（圖...
醫師表示，叢狀神經纖維瘤雖持續追蹤與定期評估相當重要，避免惡性轉變；示意圖。（圖／123RF）

罹患罕病「第一型神經纖維瘤」（NF1）的患者，從小就得與腫瘤共存。當疾病進展為「叢狀神經纖維瘤」（PN）時，不僅會導致疼痛、外觀改變，還會壓迫神經、影響行動功能。過去臨床治療選擇有限，許多病友只能反覆接受手術、與疾病長期纏鬥。隨口服標靶藥物問世，醫界形容，終於看見一道曙光。

台灣小兒神經醫學會理事長林光麟表示，叢狀神經纖維瘤約有10%的叢狀神經纖維瘤會惡化為「惡性周邊神經鞘瘤」（MPNSTs），這類惡性轉變最常發生在20歲至40歲的成年患者身上，持續追蹤與定期評估相當重要。

台大醫院小兒神經科主任范碧娟表示，約有三至五成第一型神經纖維瘤患者，後續會發展成叢狀神經纖維瘤，腫瘤可能沿著神經叢蔓延生長，造成慢性疼痛、外觀變形，甚至影響日常生活功能。過去治療大多仰賴手術，但因腫瘤常纏繞重要神經與器官，超過半數患者其實不適合開刀，即使切除，術後復發風險從18%至68%不等。

22歲病友晏緒恩，從出生就罹患叢狀神經纖維瘤，病灶集中在左臉，不僅影響聽力，也造成外觀明顯差異。5歲開始接受手術，至今已歷經五次開刀。她坦言，國中時曾因外貌遭同學霸凌，甚至被叫做「病毒」，一度陷入自卑低潮。近年接受口服標靶藥物治療後，腫瘤已穩定控制，過去回診總是擔心腫瘤是不是又變大，如今病情穩定，能開始想像未來。

中山附醫兒童血液腫瘤科主任翁德甫指出，叢狀神經纖維瘤並不會隨年齡增長而停止進展，許多成人患者從兒童時期便開始與疾病共存，最令人難受的不僅是身體的苦痛，更是無盡折磨下的每日輪迴。有些患者的病灶並非長在皮膚表面，而是如藤蔓般深深纏繞於脊椎與神經深處，長期飽受四肢如「被電到」般麻木與無力感所苦。

精華 FAQ

  • 因腫瘤常沿神經叢或深部組織蔓延，會壓迫神經、造成慢性疼痛、麻木無力，甚至影響外觀與日常行動，讓患者長期承受身心雙重壓力。

  • 因腫瘤常纏繞重要神經與器官，切除風險高，超過半數患者其實不適合開刀；即使手術成功，仍可能復發，復發率約落在18%至68%。

  • 口服標靶藥物讓腫瘤更能穩定控制，減少反覆開刀與回診焦慮，也讓病友不再只盯著腫瘤是否變大，得以重新規劃生活與未來。

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