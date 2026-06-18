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比酷刑還慘 50歲男失眠頭痛…竟罹「皮蛇」險瞎 醫示警：2種人要注意

記者趙容萱／台中即時報導
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50歲上班族帶狀疱疹從額頭蔓延至眼眶，所幸醫治及時，保住眼睛。（讀者提供）
50歲上班族帶狀疱疹從額頭蔓延至眼眶，所幸醫治及時，保住眼睛。（讀者提供）

台灣台中一名50歲男上班族因工作壓力大、失眠，突然劇烈頭痛，以為是偏頭痛，就醫服藥仍不見好轉，直到額頭開始狂冒紅疹水泡，蔓延至眼眶、背部，伴隨如電擊般抽痛，經向醫師施勝桓求診，確診為俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，所幸醫治及時，保住眼睛。男子表示，避免「皮蛇」復發，已諮詢要打疫苗預防。

施勝桓觀察發現，新冠疫情後，診間收治帶狀皰疹病患是疫情前的2至3倍，可能與疫情後，免疫力低下有關，尤其在50歲以上壓力族，以及常熬夜的年青族這二個族群最為明顯。

施勝桓說明，該名男病患就醫時，病毒已侵襲至眼周神經，若再晚一步醫治，恐導致結膜炎等，造成永久性視力受損。所幸及時投予抗病毒藥物與疼痛控制，病況舒緩。

男病患表示，皮蛇痛是像電擊疫的神經痛，發作起來比酷刑還慘，更嚴重的是，病毒差點侵犯到眼睛，太可怕了。他不想在經歷這種痛苦了，為了避免復發，他除了配合醫囑，改善生活作息、透過飲食、運動，增加自身免疫力，也已向醫師諮詢並安排疫苗接種。

施勝桓指出，帶狀皰疹的特點是「先痛後長疹」，初期可能僅有局部刺痛或痠痛，容易被誤認為偏頭痛、感冒或肌肉受傷。施醫師警告，病毒會沿著神經分布發作，若長在臉部沿著三叉神經侵犯眼部，若不及時醫治恐導致失明，若長在下腹部，沒有及時治療，甚至可能引發尿失禁。

施勝桓強調，帶狀疱疹是人體過去感染水痘後，病毒長期潛伏在體內，一旦免疫力下降時就會重新活化復發，因此曾得過水痘者，都有罹患帶狀疱疹的風險。預防最有效的方式是接種疫苗，並搭配充足睡眠、規律運動與均衡飲食。若已罹患帶狀皰疹，建議在完全痊癒2個月後諮詢施打疫苗。

50歲上班族帶狀疱疹從額頭蔓延至眼眶，所幸醫治及時，保住眼睛。（讀者提供）
50歲上班族帶狀疱疹從額頭蔓延至眼眶，所幸醫治及時，保住眼睛。（讀者提供）

精華 FAQ

  • 他先是失眠、劇烈頭痛，還以為是偏頭痛，服藥後仍未改善，直到額頭冒出紅疹與水泡，症狀又延伸到眼眶與背部，才確診為帶狀皰疹。

  • 醫師觀察疫情後帶狀皰疹病例增加2至3倍，認為與免疫力下降有關，其中50歲以上壓力族，以及常熬夜的年輕族最容易發作，需要提高警覺。

  • 預防重點是接種疫苗，並維持充足睡眠、規律運動與均衡飲食；若已罹病，需先治療痊癒，通常建議在完全康復2個月後再諮詢施打疫苗。

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