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牙周病罕見菌侵肺 52歲男肺炎36小時惡化險喪命

記者趙容萱
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李男有嚼食檳榔、牙周病。（圖／烏日林新醫院提供）
李男有嚼食檳榔、牙周病。（圖／烏日林新醫院提供）

台灣一名52歲李姓男業務員因工作常應酬飲酒、有嚼食檳榔、牙周病，近日咳嗽兩天，突然左側劇烈胸痛至醫院急診就醫，竟是感染罕見「微小微單胞菌」，36小時病情惡化至膿胸，經歷肋膜腔插管引流、手術清創救回一命，而細菌感染的來源可能來自口腔。

烏日林新醫院癌症副院長暨胸腔內科醫師許人文說明，李男到院檢查發現左下肺葉有實質化陰影，白血球與發炎指數上升，判定為肺炎收住院治療，但打了廣效型抗生素治療不見效，左側胸腔已形成中等量肋膜積水，短短36小時演變成膿胸。

醫師許人文說明，李男在短短36小時，從肺炎惡化到左側胸腔形成中等量肋膜積水（紅圈...
醫師許人文說明，李男在短短36小時，從肺炎惡化到左側胸腔形成中等量肋膜積水（紅圈處）。（圖／烏日林新醫院提供）

醫療團隊緊急為李男置入引流管，立即引流出約350cc肋膜積水，並投以血栓溶解劑，但仍難以化解膿液，最終以肋膜剝離術手術徹底清除感染組織及膿液。

李男在加護病房治療觀察了兩天，才轉到普通病房，並且使用俗稱「救命神器」的高流量濕化氧氣經鼻導管系統，改善低血氧，才逐漸將病情控制住。

許人文表示，微小微單胞菌主要存在於口腔、牙周組織及腸胃道，屬於厭氧菌，由於厭氧菌培養耗時且條件嚴苛，臨床上常結合次世代定序或聚合酶連鎖反應PCR快速鑑定，最終成功找出李男膿胸的真正元凶為罕見的微小微單胞菌感染。

許人文指出，李男雖僅有糖尿病前期，血糖控制尚可，但長期大量飲酒可能導致免疫力下降，加上本身有牙周病及口腔衛生不佳等問題，推測因此增加感染風險，以及因口腔細菌吸入呼吸道後造成肺部感染，進一步演變為罕見膿胸。

許人文提醒，民眾除了留意三高、糖尿病等慢性疾病外，也別忽略口腔健康的重要性。部分口腔細菌可能因吸入或嗆入呼吸道而造成肺部感染，嚴重時甚至可能演變成罕見膿胸，呼籲大家提高警覺。

精華 FAQ

  • 醫師研判與他長期飲酒、牙周病及口腔衛生不佳有關，口腔內的厭氧菌可能被吸入呼吸道，進而引發肺炎並快速惡化成膿胸。

  • 醫療團隊先置入肋膜腔引流管，立即引流出約350cc積水，並使用血栓溶解劑，最後再以肋膜剝離術清除感染組織與膿液。

  • 除了三高與糖尿病等慢性病外，也不能忽略口腔健康。若牙周病控制不佳，口腔細菌可能進入肺部，嚴重時甚至造成罕見膿胸。

癌症 糖尿病

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