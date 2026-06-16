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久坐、運動傷害 慢性疼痛年輕化 4大族群高風險

陳雨鑫
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慢性疼痛不再是老年人的專利，近年門診患者有年輕化趨勢。（本報資料照片）
慢性疼痛不再是老年人的專利，近年門診患者有年輕化趨勢。（本報資料照片）

肩頸痠痛、運動傷害等，許多人以為忍一忍就會好，此行為恐會演變成「慢性疼痛」，後續可能連吃止痛藥都難以壓制疼痛感，而近年慢性疼痛族群出現「年輕化」趨勢，主因與久坐、運動傷害有關。

台灣新北市雙和醫院疼痛中心暨影像醫學部主治醫師林楗枰說，慢性疼痛會嚴重影響日常，臨床目前治療慢性疼痛方式，已從單純止痛轉向精準找出病因，透過微細動脈栓塞術（TAME）阻斷異常發炎血流，並搭配PRP等再生治療。

「我以為這輩子再也不能爬山了。」30多歲的林小姐（化名）從小練習體操，年輕時曾因訓練造成髖關節受傷，起初只是偶爾痠痛，後來卻逐漸演變成反覆超過10年的慢性疼痛。每當走路時間稍長、上下樓梯，甚至騎機車時，髖關節深處就會傳來刺痛與卡頓感，讓她不敢運動，也放棄了原本最喜歡的登山活動。

林小姐和許多慢性疼痛患者一樣，她曾嘗試休息、熱敷、復健與止痛藥，但效果始終有限。直到接受高階磁振關節造影檢查後，才發現問題出在髖關節內的「盂唇」撕裂。

林楗枰表示，盂唇就像關節中的緩衝墊，一旦受損，關節活動時便容易產生疼痛、卡卡不順的感覺。如果長期忽略，不僅疼痛持續存在，也可能影響活動能力與生活品質。經過再生注射治療後，林小姐的症狀逐漸改善，如今已能重新騎腳踏車，也能完成數小時的登山行程。

另一名50多歲的業餘網球選手，同樣因長期疼痛而苦惱。由於外側手肘反覆疼痛多年，每次揮拍都感到不適，甚至連拿東西都會痛，讓他一度認為未來只能站在場邊當球僮。經診斷後確認為俗稱「網球肘」的肌腱慢性發炎，接受微細動脈栓塞術（TAME）搭配再生注射治療後，疼痛獲得改善，也順利重返球場。

林楗枰指出，許多人以為疼痛只是局部不舒服，但實際上慢性疼痛會牽動整體生活。有人因肩膀疼痛導致失眠，白天注意力下降；有人因手腕疼痛無法騎車、轉門把；也有人因膝蓋或髖關節疼痛，不得不放棄跑步、登山等休閒活動，久而久之甚至影響社交與心理健康。若疼痛持續超過三個月以上，甚至半年、一年以上，且休息、復健或藥物效果有限，就不應再單純視為痠痛，而應找出真正病因。

林楗枰說，慢性疼痛不再是老年人的專利，近年門診患者有年輕化趨勢，其中以下四類族群特別需要提高警覺：

一、長時間久坐的上班族：

長時間使用電腦、低頭滑手機、姿勢不良，容易造成肩頸痠痛、下背痛、椎間盤退化等問題。

二、經常搬重物的勞力工作者：

反覆彎腰、搬運重物，容易導致肌肉拉傷、脊椎退化、肩膀及膝關節慢性損傷。

三、運動族群：

無論是跑步、重訓、打球或登山愛好者，若訓練過度、姿勢不正確或受傷後未完全恢復，都可能演變成慢性疼痛。

四、中高齡退化性關節炎患者：

隨著年齡增長，關節軟骨逐漸磨損，膝關節、髖關節等部位容易出現退化與慢性發炎，影響行走能力與生活品質。

林楗枰說，過去慢性疼痛治療多以止痛藥、休息與復健為主，但近年觀念已逐漸轉變，更重視找出疼痛根源。許多慢性疼痛部位會出現異常增生的小血管，這些血管會持續釋放發炎物質，刺激周圍神經與組織，形成惡性循環。目前可透過「微細動脈栓塞術（TAME）」進行治療，利用微創導管技術，在局部麻醉下將細小導管送至病灶周圍血管，阻斷異常血流來源，降低慢性發炎反應。若再搭配PRP或增生治療等再生注射，有機會提供受損組織更好的修復環境。

林楗枰說，預防慢性疼痛最重要的關鍵仍是日常保養。建議上班族每30分鐘起身活動一次，適度伸展肩頸與腰部；規律進行有氧運動、游泳及肌力訓練，也有助於維持關節與肌肉健康。

熱敷與冰敷雖可暫時緩解不適，但若疼痛反覆出現、持續數月以上，甚至影響睡眠、工作或運動能力，就應及早就醫檢查。因為疼痛往往不是疾病本身，而是身體發出的求救訊號，唯有找到真正病因，才能避免小問題逐漸演變成大麻煩。

精華 FAQ

  • 高風險族群包括長時間久坐的上班族、常搬重物的勞力工作者、運動量大且受傷未恢復者，以及退化性關節炎的中高齡患者，這些人都較容易累積慢性傷害。

  • 因為止痛藥只能暫時壓制症狀，無法處理真正病因；若疼痛來自盂唇撕裂、肌腱慢性發炎或異常血管增生，拖久可能讓活動能力與生活品質持續下降。

  • TAME是以微創導管阻斷病灶周圍異常血流，降低發炎刺激；PRP等再生注射則希望改善受損組織修復環境，兩者可搭配，用於更精準地處理疼痛來源。

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