我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加人倫慘劇 父親槍殺10歲雙胞胎兒後自盡

NBA總冠軍賽G3／川普現身觀戰尼克 紐約迎瘋狂星期一

80歲婦人眼周出現不明水皰 醫及早治療避免失明或併發腦炎

記者黃寅／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
衛生福利部台中醫院神經內科神經內科醫師吳宇軒說，皰疹性眼角炎是帶狀皰疹病毒（俗稱...
衛生福利部台中醫院神經內科神經內科醫師吳宇軒說，皰疹性眼角炎是帶狀皰疹病毒（俗稱皮蛇）侵犯三叉神經第一分支造成。（台中醫院提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：八旬婦人右眼周水皰刺癢，確診皰疹性眼角炎。
  • 重點二：帶狀皰疹可侵犯眼部與腦部，嚴重恐致失明或腦炎。
  • 重點三：及早抗病毒治療並考慮疫苗，可降低併發症風險。

1名80歲婦人因右眼周圍出現不明水皰，又癢又刺痛，眼科醫師懷疑是罹患帶狀皰疹病毒侵犯視神經，立即會診神經內科，確診為「皰疹性眼角炎」所幸婦人立即住院並經接受抗皰疹病毒針劑與眼藥膏治療，才成功控制病毒擴散，避免可能失明或併發腦炎的後遺症。

▲ 影片來源：聯合新聞網

台灣衛生福利部台中醫院神經內科神經內科醫師吳宇軒說，皰疹性眼角炎是帶狀皰疹病毒（俗稱皮蛇）侵犯三叉神經第一分支造成。病毒平時潛伏在神經節內，一旦人體免疫力低下，病毒便會沿著神經走向皮膚表面。

他說，皰疹病毒入侵臉部，病毒可能沿著神經進入大腦引發腦炎，或直接傷及角膜、視網膜造成視力受損，嚴重時甚至會導致永久性失明，所以當臉部眼角周邊或額頭、臉頰等部位出現不明原因癢痛水泡時都要特別當心。

吳宇軒說，帶狀皰疹好發於50歲以上的長者，或是長期壓力大、作息不正常、患有慢性病或使用免疫抑制劑等抵抗力較弱的族群。但近年門診上也不乏出現2、30歲經常熬夜的年輕人。治療上主要透過抗病毒針劑或口服藥物來抑制病毒持續入侵，並搭配止痛藥物與局部藥膏緩解症狀。若已侵犯到眼部周邊，則需合併眼科治療以預防角膜潰瘍。

他說，帶狀皰疹是可以預防的，維持充足睡眠、均衡飲食與規律運動，強化自身免疫系統，是日常生活中防範病毒復發的重要措施。另因帶狀皰疹發病後一個月內發生腦中風等心血管疾病機率比一般人高8成、一年內高3成機率，建議50歲以上的民眾或曾經感染過皰疹病毒的民眾，可考慮施打帶狀皰疹疫苗，這是目前能顯著降低發病率及病後神經痛機率，最有效的預防方法。

吳宇軒說，如發現頭部、臉部單側，或是身出現莫名的刺痛、抽痛，隨後冒出群聚紅疹或水皰，應立即尋求專業醫師診斷，並接受治療。早期治療不僅能大幅縮短病程，更能降低視力受損或長期皰疹後神經痛的發生率，切勿聽信偏方或自行塗抹成藥，以免延誤最佳治療時機。

精華 FAQ

  • 醫師判定她是帶狀皰疹病毒侵犯三叉神經第一分支所致的皰疹性眼角炎，屬於眼部周邊受感染的帶狀皰疹表現，若延誤治療可能嚴重傷及角膜與視力。

  • 因為病毒可能沿神經進入大腦引發腦炎，也可能直接侵犯角膜、視網膜造成視力受損，甚至永久失明；若能及早治療，可明顯降低這些嚴重後果。

  • 醫師建議維持充足睡眠、均衡飲食與規律運動來提升免疫力，50歲以上或曾感染者也可考慮接種帶狀皰疹疫苗，以降低發病與神經痛風險。

免疫力

上一則

46歲傅子純驟逝震驚各界 急性血癌為何又快又猛？ 醫：易引發嚴重血栓

延伸閱讀

白內障定期檢查 別等過熟才開刀 醫：視力模糊就評估

白內障定期檢查 別等過熟才開刀 醫：視力模糊就評估
手麻、腦霧要當心 多發性硬化症未及早診斷 恐少活14年

手麻、腦霧要當心 多發性硬化症未及早診斷 恐少活14年
炎夏待冷氣房、熬夜追劇加重乾眼症 中醫建議這麼做…

炎夏待冷氣房、熬夜追劇加重乾眼症 中醫建議這麼做…

乾眼症反覆發作 醫提醒5大注意事項...喝「這一物」改善疲勞

乾眼症反覆發作 醫提醒5大注意事項...喝「這一物」改善疲勞

熱門新聞

周子梅醫生特別警告，雖然成人的乾眼症狀多為可逆，但對於處於發育期的兒童和青少年來說，長期近距離盯著螢幕會直接導致不可逆的眼軸增長，進而讓近視率一路飆升；示意圖。（圖／123RF）

🎙️一盯著手機就忘了這件事？小心 你的眼睛正在加速老化

2026-06-02 09:35
胃食道逆流已成現代人常見文明病，台灣平均每4人就有1人曾受其所苦，但許多人誤以為只有「火燒心」才算胃食道逆流，事實上症狀相當多元。（本報資料照片）

火燒心、久咳老不好？ 他靠「這」招擺脫20年胃食道逆流

2026-06-04 05:04
醫師提醒，護眼保健品可作為補充，但是否需要應先諮詢眼科醫師；示意圖。(圖／123RF)

10種超強食物 預防眼睛老化

2026-06-05 02:00
雞蛋是最經濟且營養密度最高的膽鹼來源之一，營養師提醒，一天吃下3、4顆蛋易導致蛋白質來源大多來自雞蛋，反而可能造成飲食多樣性不足。(本報系資料照)

天天吃蛋恐膽固醇爆表？研究：補對營養 可助大腦抗失智

2026-05-31 11:49
新式膠原蛋白眼內鏡不需切削角膜，成為視力矯正新選擇。（記者廖靜清／攝影）

視力矯正進入「加法時代」 40歲後老花族也加入脫鏡潮

2026-06-01 18:05
檸檬、柳橙、橘子含豐富的維他命Ｃ，但民眾若額外補充，建議攝取量是成人每日100毫克，安全上限1000毫克。（本報資料照片）

維生素C不是愈多愈好 醫曝過量4大中毒警訊 腹痛、嚴重腹瀉都上榜

2026-06-07 04:00

超人氣

更多 >
點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼

點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了
麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬
洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿