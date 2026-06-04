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眼乾、疲倦、腳踝痠痛 當心免疫系統出問題

記者陳雨鑫
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嘉義長庚醫院眼科主治醫師陳南妮說，「乾眼症」與「乾燥症」雖然都會出現眼睛乾澀症狀...
嘉義長庚醫院眼科主治醫師陳南妮說，「乾眼症」與「乾燥症」雖然都會出現眼睛乾澀症狀，但其實是完全不同的疾病。（圖／嘉義長庚醫院提供）

43歲邱姓女子近期反覆眼睛乾澀、疲倦與腳踝痠痛，醫生發現邱女症狀並非單純乾眼症，協助轉至風濕免疫科檢查，竟是俗稱「乾燥症」的修格連氏症候群，引起乾眼症狀，後續接受免疫抑制劑治療，邱女的眼乾、疲勞與關節不適症狀，明顯改善。

台灣嘉義長庚醫院眼科主治醫師陳南妮說，「乾眼症」與「乾燥症」雖然都會出現眼睛乾澀症狀，但是完全不同的疾病，若乾眼症反覆發作、治療效果不佳，甚至合併疲倦、關節疼痛、口乾等全身症狀，就必須提高警覺。

乾燥症是一種慢性自體免疫疾病，免疫系統會錯誤攻擊外分泌腺體，導致口乾、眼乾與全身性發炎，好發於中年女性，但因症狀初期不典型，臨床上常被延誤診斷。

台灣基隆長庚眼科團隊研究發現，乾眼症症狀的出現，比確診自體免疫疾病提早約三年，顯示眼睛乾澀可能是免疫疾病的早期警訊。在十種主要自體免疫疾病中，以修格連氏症候群患者合併乾眼症比率最高，達81.3%；類風濕性關節炎合併乾眼症為39.3%、紅斑性狼瘡患者則為38.1%。其中，血管炎患者合併乾眼症比率並非最高，但演變成角膜炎與角膜潰瘍風險卻最高。各類自體免疫疾病中，女性乾眼症比率皆高於男性。

陳南妮說，該研究最重要的意義在於「預警」，若眼科醫師能在早期辨識異常乾眼症狀，並及早轉介風濕免疫科，就有機會提早發現潛藏的免疫疾病。

嘉義長庚醫院眼科主治醫師陳南妮說，乾眼症有時是自體免疫疾病，唯一早期出現的症狀。...
嘉義長庚醫院眼科主治醫師陳南妮說，乾眼症有時是自體免疫疾病，唯一早期出現的症狀。（記者陳雨鑫／攝影）

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