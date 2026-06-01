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膽結石年輕化 快速減重、 糖尿病風險高

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醫師提醒，膽結石有時會牽扯至背部或肩膀疼痛等，如果未能及時處理，可能會變為急性膽...
醫師提醒，膽結石有時會牽扯至背部或肩膀疼痛等，如果未能及時處理，可能會變為急性膽囊炎；示意圖。（圖／123RF）

27歲的王小姐長期出現上腹悶痛與右上腹疼痛，狀況時好時壞，起初以為只是胃炎，就醫服藥後卻未見改善，進一步接受腹部超音波檢查才發現患有膽結石並合併膽囊發炎。所幸在接受單孔腹腔鏡手術切除膽囊後恢復良好，手術隔天即順利出院，生活幾乎未受影響。

台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天表示，過去膽結石多見於中老年族群，但近年有明顯年輕化的趨勢，這與外食增加、飲食油膩及生活作息不規律有關。

根據統計顯示，約有90%至95%的膽囊炎與膽結石有關，而膽結石的常見危險因子包括女性、高齡、肥胖、糖尿病、代謝症候群、快速減重、多次懷孕、使用雌激素相關藥物或長期營養不良等。由於膽結石初期症狀往往不明顯，許多人常誤以為只是胃痛而延誤就醫。

治療方面，目前仍以膽囊切除手術為主要治療方式。陳昱天表示，過去此類手術需以較大的腹部切口執行，術後疼痛明顯、住院時間較；目前則以腹腔鏡微創手術為標準做法，透過肚臍及2至3個微小傷口即可完成手術，部分患者甚至可採單孔腹腔鏡手術，將傷口隱藏於肚臍內，以降低術後不適與傷口負擔，且疤痕較不明顯。

多數患者在手術隔天即可出院，恢復期大幅縮短。此外，近年也有如達文西手術系統等機器人輔助手術，提供患者更多元的微創治療選擇。

陳昱天表示，現代外科手術的目標不僅只是完成治療，更希望盡量降低對患者生活的影響。對於仍在職場的族群而言，如何在安全前提下縮短恢復時間、減少對生活與工作的中斷，已成為重要的醫療決策因素。

同時他也提醒，民眾若出現反覆上腹痛、右上腹不適或消化不良等情形，應盡早就醫檢查，避免長期誤認為胃病延誤治療。平時則建議維持規律飲食、避免高油飲食、適度運動及控制體重，降低膽結石發生風險；若已有膽結石且反覆發作，則應與醫師討論適當的治療時機，及早處理，才能維持良好的生活品質。

(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/)

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