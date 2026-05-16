茄紅素保護心血管 營養密度高 番茄生熟食混搭最好

醫師提醒，番茄含有多種維生素及植化素，營養價值高且低熱量，食用方式影響營養吸收，建議生熟搭配食用；示意圖。（圖／123RF）

●番茄是日常飲食中常見的食材，從生食沙拉、義大利 麵醬到番茄湯與番茄醬，都能輕易攝取。專家指出，番茄屬於低熱量、高營養密度的食材，含有多種維生素與植化素，對健康具有一定營養價值。

一顆中等大小番茄約含維生素C、鉀、葉酸、膳食纖維，及少量維生素K。其中最受關注的植化素為茄紅素，屬於類胡蘿蔔素抗氧化物，也是番茄紅色來源。

研究指出，茄紅素與抗氧化作用、心血管健康及細胞保護相關。部分研究發現，攝取含茄紅素食物與較佳心血管健康指標有關，例如血脂與發炎反應。另有研究顯示，高茄紅素攝取族群，其心血管疾病 風險較低，但目前仍屬相關性結果，尚未證實直接預防疾病。

此外，番茄製品如番茄汁或番茄醬，在部分研究中也與較佳膽固醇指標有關，但仍需更多大型研究支持。

醫師提醒，茄紅素有助於心血管健康，食用方式影響營養吸收，建議生熟搭配食用；示意圖。（圖／123RF）

番茄是生吃還是熟食好？專家指出，番茄的食用方式會影響營養吸收效率，生番茄的維生素C含量較完整，加熱番茄（如燉煮、番茄醬）的茄紅素更容易釋放與吸收。此外，搭配油脂（如橄欖油）可進一步提升茄紅素吸收率。因此建議生食與熟食搭配攝取，而非只偏好單一方式。

加工番茄像是番茄糊、番茄醬或罐頭番茄，多經加熱濃縮處理，反而有助茄紅素釋放與吸收。但需注意部分產品可能含較高鈉或糖分，選購時建議留意成分標示。

部分研究提出番茄可能與抗氧化與細胞保護作用、部分癌症風險、男性生殖健康指標（如精子活動力）、紫外線相關皮膚保護效果相關。不過，這些多仍屬初步或小型研究結果，目前尚無法確認具有明確治療或預防疾病效果。

不過，這些多仍屬初步或小型研究結果，目前尚無法確認具有明確治療或預防疾病效果。

不同顏色番茄含有不同植化素，紅色番茄茄紅素較高；橘黃色番茄β-胡蘿蔔素較多；紫色番茄花青素含量較高，建議多樣化攝取，有助營養均衡。

整體而言，番茄是一種營養豐富且用途多元的食材，含有維生素、礦物質與多種植化素。建議透過生食與熟食搭配攝取番茄及其製品，並維持均衡飲食，才能獲得較全面的健康效益。